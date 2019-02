Det er op til seerne og en fagjury at afgøre, hvem der lørdag skal vinde Melodi Grand Prix og dermed repræsentere Danmark ved Eurovision i Israel i maj.

Men allerede nu kan man snildt forudsige, hvem der løber med sejren. Det mener i hvert fald B.T.s faste hus-astrolog, Karl Aage Jensen, der har kigget på deltagernes horoskoper. Og der tegner sig en klar top tre.

»Men ingen af dem kan vinde den internationale konkurrence, hvis det når så vidt,« siger astrologen, der samtidig kommer med nogle alvorlige forudsigelser for gruppen Humørekspressen.

Men dem vender vi tilbage til.

Lørdag i Boxen i Herning går i alt 14 sangere på scenen for at synge de 10 melodier, der er udvalgt til at kæmpe om en plads i det europæiske Melodi Grand Prix. Og efter at B.T. har udfrittet samtlige sangere for deres fødeby og nøjagtige fødselstidspunkt, har Karl Aage Jensen lagt individuelle horoskoper for hele banden.

Der er sikkert delte meninger om, hvad man kan aflæse i et horoskop, men Karl Aage Jensen fra Astrologihuset er ikke i tvivl om, at især fire kvinder kan dominere konkurrencen.

»Leonora (med sangen 'Love is forever', red.) står rigtig godt. Hun har en fantastisk Pluto og en fantastisk Uranus, som helst skal være gode på dagen, da de står for 'pludselige begivenheder' og 'transformation'. Jupiter fortæller, at hun har succes, så hun står til at vinde,« siger Karl Aage Jensen, der dog ikke er så sikker, at han selv turde sætte sine sparepenge på den 20-årige sangerinde.

Den tidligere Popstars-deltager og grandprix-vært Julie Berthelsen, som stiller op med veninden Nina Kreutzmann Jørgensen på nummeret 'League of light', har nemlig også et godt horoskop på dagen.

Karl Aage Jensen mener, at især Julie Berthelsens (i midten) horoskop tegner nogle gode muligheder for, at hun og veninden Nina vinder grandprix'et. Men Leonoras (tv.) 'Love is forever' er den blandt de ti deltagere, der ville komme længst i den europæiske finale.

»Men hun skal ikke træde meget ved siden af, før det går galt. Neptun kan give noget svaghed, som gør, at hun slapper lidt for meget af - men hun har heldigvis en masse erfaring med at stå på scenen, så det er godt, at det netop er hende, der har Neptun,« siger Karl Aage Jensen og tilføjer, at da Nina Kreutzmann Jørgensens horoskop er rimelig neutralt, er hun en god makker.

På en tredjeplads vil man ifølge Karl Aage Jensen kunne finde sangerinden Simone Emilie og 'Anywhere'.

Kigger man mod det europæiske Eurovision 16. maj, så vurderer astrologen, at Leonora vil klare sig bedst af de tre - men ikke prangende. Her bliver det til en 10.-15. plads, hvis hun 'har gode ben på dagen', fortæller han.

Til gengæld vil Neptun stadig drille for Julie og Nina, hvis melodi sandsynligvis ikke vil falde i den internationale jurys smag.

Astrologen: Sådan bliver resultatet Nr. 1. Leonora: Love is forever Nr. 2. Julie og Nina: League of light Nr. 3. Simone Emilie: Anywhere Nr. 4. Jasmin: Kiss like this Nr. 5. Marie Isabell: Dancing with you in my heart Nr. 6. Humørekspressen: Dronning af baren Nr. 7. Teit Samsø: Step it up Nr. 8. Leeloo: That vibe Nr. 9. Rasmus Faartoft: Hold my breath Nr. 10. Sigmund: Say my name Selvom Julie Berthelsen f.eks. har gode muligheder for at klare sig godt ifølge sit horoskop, så afhænger det også af, hvordan hun forvalter de muligheder og optræder på dagen. »Så Julie og Nina kan godt bytte plads med Simone Emilie,« siger Karl Aage Jensen. »Og så kan Jasmin og Humørekspressen i øvrigt ende med at overraske på dagen.«

Din top tre er fuldstændigt magen til bookmakernes bud. Har du snydt og skelet til deres vurdering?

»Nej, det har jeg godt nok ikke. Jeg er simpelthen gået efter... ja, det kunne man sikkert have googlet, men det har jeg ikke gjort,« griner han og viser sine papirer frem, hvor hver enkelt deltagers oplysninger er tegnet ind i et avanceret diagram.

Men når det kommer til horoskoperne for de fire medlemmer af Humørekspressen, der optræder med 'Dronning af baren', er der ikke meget at grine af.

»Pharfar har et rigtig godt horoskop, så man skal ikke dømme dem ude, men Chapper har store spændinger. Planeten Pluto driller ham virkelig, så han skal tage sig mere sammen. En forkert bevægelse kan gøre et indtryk på ham. Han er inde i en periode, hvor der ikke skal meget til, før han spiller dårligt - hvis ikke falsk, så i hvert fald at han ikke giver den hele armen. Eller også giver han den for meget. Pluto er ekstremernes planet, så enten er man fuldstændig flad, eller også er man for meget. Hans opgave på dagen bliver at finde balancen.«

Ville Humørekspressen klare sig bedre i konkurrencen, hvis de stillede op uden Chapper?

»Der er en risiko for, at Chapper påvirker tingene på en negativ måde, så det ville være mere risikofrit, hvis Pharfar simpelthen stillede op alene, men de to andre (Peter Lützen og Klumben, red.) kører også ret fint,« siger Karl Aage Jensen.

Han mener dog, at hvis Chapper fik en snak med en astrolog eller noget coaching, kunne han finde ud af, hvad han skal ændre, så han kan 'spille numsen ud af bukserne' og ikke påvirke de andre negativt.

Hør Humørekspressens reaktion på Karl Aage Jensens spådom i videoen over artiklen.