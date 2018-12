Publikum strømmer i biografen for at se den nye superheltefilm Aquaman.

Selvom Blockbuster-undervandsbraget, der er DC Comics seneste modsvar til konkurrenten Marvels overlegne superhelte-succes, først har premiere i USA den 21. december, har den på verdensplan allerede indtjent over 250 millioner dollars.

Det svarer cirka til 1,6 milliarder kroner.

Med et budget på angiveligt 200 millioner dollars er pengene dermed allerede tjent ind, og så er det bare at læne sig tilbage for filmselskabet og se, hvad de derudover kan skovle ind henover julen.

Jason Momoa og hustru Lisa Bonet. Foto: MARK RALSTON Vis mere Jason Momoa og hustru Lisa Bonet. Foto: MARK RALSTON

Filmens hovedperson, den hawaiianske skuespiller Jason Momoa, der fik sit gennembrud som vildmands-kongen Khal Drogo i tv-serien Game of thrones, har sjovt nok ikke set sin eget filmhit endnu.

Aquaman, der i Danmark har solgt 26.110 billetter siden premieren i torsdags, har indtil videre det største publikum i Kina, hvor den i løbet af den første uge har indtjent hele 52,2 millioner dollars.

Ifølge Bang Showbiz er der en særlig grund til, at Jason Momoa ikke har set Aquaman endnu: Hans to børn.

Den 39-årige skuespiller har to børn Lola på 11 og Nakoa-Wolf på ti med sin 51-årige hustru skuespillerinden Lisa Bonet, som mange måske husker fra serien The Cosby Show.

Lisa Bonet med parrets to børn. Foto: NINA PROMMER Vis mere Lisa Bonet med parrets to børn. Foto: NINA PROMMER

Til Bang Showbizz forklarer han:

»De (børnene, red.) var på settet under hele indspilningen af filmen, og de fik mig til at love, at jeg ikke ville se filmen, før jeg kunne se den med dem.«

Han uddyber:

»Jeg vil gerne dele oplevelsen med mine børn og sidde og holde dem i hånden. Det er et sjældent øjeblik for en far og generelt set kan de ikke se de ting, jeg laver.«

Jason Momoa og Aquaman-kollegaerne Nicole Kidman og Amber Heard. Foto: NINA PROMMER Vis mere Jason Momoa og Aquaman-kollegaerne Nicole Kidman og Amber Heard. Foto: NINA PROMMER

I et interview med US Weekly har Jason Momoa fortalt, at det bedste ved Aquaman netop var at ringe sin familie op med Facetime og vise dem, hvordan han så ud i sin Aquaman-uniform.

En opfølger til Aquaman, der udover Jason Momoa også har navne som Amber Heard og Nicole Kidman på rollelisten, er allerede på tale.

Står det til anmelderne bør de dog stoppe, mens legen er god. Ifølge Bt.dks anmelder er Aquaman en kedelig alt for dyr B-film. Læs den to-stjernede anmeldelse HER.