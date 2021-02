Det er de færreste, der kan prale af at kende Casper Christensen, Christopher, Sus Wilkens, Mathilde Gøhler og Remee.

Men det kan Anthon Louis, som er en del af firkløverne bag tøjfirmaet 'Bare En T-shirt', som torsdag fik en millioninvestering i det seneste afsnit af 'Løvens hule'.

Løverne var vilde med firmaet 'Bare En T-shirt', men løverne var især begejstrede for Anthons netværk i kendismiljøet, som havde skaffet firmaet god reklame, når trøjen skulle markedsføres.

»Jeg må takke nattelivet for mit store netværk,« siger en begejstret Anthon Louis til B.T.

»Jeg har været medejer af Arch, og det har været super fedt. Det har været min bedste kluboplevelse i løbet af min tid i branchen, og det har været min bedste klubforretning.«

Forinden sin natklubsucces havde Anthon Louis en ellers lovende ishockeykarriere foran sig. Han fortæller B.T., at han havde været inde over ungdomslandsholdet i ishockey, men måtte tage et valg – ishockey eller hygge og sjov med vennerne.

»Det var min drøm at spille ishockey, men jeg kunne ikke få min hverdag til at hænge sammen. Min træner stillede mig det spørgsmål: 'Er det ishockey eller fester?', og jeg valgte så det sidste. Det resulterede så i, at jeg valgte fester og venner til, og det var startskuddet på min karriere i nattelivet.«

»Det er den beslutning, jeg er mest stolt af – sammen med projektet fra 'Løvens hule'. Da jeg var omkring 18 år, var der ingen natklub til min aldersgruppe. Så nogle venner og jeg besluttede, at vi selv måtte stable noget på benene, så vores venner og vi selv kunne have det fedt,« fortæller Anthon Louis, der også fortæller, at det var et stort dilemma for ham.

Men valget om at starte en natklub gik over alt forventning. Anthon Louis forklarer, at han nærmest blev 'kidnappet' videre til at åbne andre natklubber. Lige pludselig havde han mulighed for at lave et samarbejde med Remee med natklubben Arch. Et samarbejde, som krævede, at han brugte alle sine opsparede penge, men det var det værd.

Arch var nemlig ikke en ukendt spiller i det københavnske natteliv. Klubben blev blandt andet kendt på, at den var ejet af tidligere 'X Faktor'-dommer Remee, og med Anthon Louis som medejer styrede de natklubben i nogle år.

I dag har Anthon Louis dog ikke meget kontakt til Remee.

»Jeg har et fint forhold til Remee den dag i dag, og jeg har absolut intet imod ham. Vi snakker selvfølgelig ikke sammen i samme grad, som da vi var partnere. Så da vi solgte samtidigt, så faldt vi automatisk ud af hinandens liv.«

»Specielt her under corona har vi snakket mindre end tidligere. Når vi snakker sammen, så er det over Messenger.«

To løver endte med at investere i tøjfirmaet 'Bare En T-shirt'. Det var Jacob Risgård og Christian Arnstedt, som smed en million kroner i virksomheden for samlet 25 procent af ejerskabet. B.T. har snakket med de to investorer, og de glæder sig til, at samarbejdet går rigtigt i gang.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Remee omkring forholdet og tiden som medejer af Arch, men Remee er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.