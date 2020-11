Først triumferede de i 'Nybyggerne'. Så udvidede de familien med barn nummer to. Og nu får de sørme også barn nummer tre.

Der er nok at fejre for Anne og Todd, der i 2017 fik deres drøm opfyldt i programmet 'Nybyggerne' ved at vinde drømmehuset til en værdi af 2,9 millioner kroner.

Få månederne senere kunne de åbne døren ind til deres nye hjem, som ligger ved Gistrup nær Aalborg.

Siden da har de haft tid til at pleje familien, og til februar venter barn nummer tre. Det bekræfter Anne Kristine Bach på sin Instagram:

»Jeg niver mig i armen over det her lille mirakel! Til februar bliver de her to søde grinebidere storesøstre,« står der i opslaget.

Anne og Todd har allerede børnene Lily på fem år og Noah på et år. Og hele familien glæder sig meget over den snarlige tilføjelse:

»Vi er lige dele spændte, glæder os helt vildt og er lidt nervøse for kaoslivet med tre børn. Men det skal nok blive så dejligt. Det er også ekstra spændende med en lillebror. Det glæder specielt Lily sig meget til,« siger Anne til BILLED-BLADET.

Todd er fra New Zealand og kom til Danmark for 12 år siden, hvor han giftede sig med Anne på rådhuset. De drømmer dog om en dag at blive gift igen, så de kan fejre ægteskabet på behørig vis.