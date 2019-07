En episode under finalefesten for 'Paradise Hotel 2019' fik Anne og Teitur helt op i det røde felt. Det hele endte endda med, at Anne blev smidt ud fra festen.

Det var et brag af en fest, da paradisoer og andet reality-godtfolk sidste torsdag troppede op på Rosie McGee’s i København for at se ‘Paradise Hotel 2019’-finalen sammen til den store finalefest.

Men selvom der var liv og glade dage, så var der ikke kun lutter god stemning.

Der blev nemlig snakket en del under visningen af finaleafsnittet, og det huede bestemt ikke vinderparret, Anne og Teitur, der for første gang skulle se, hvordan den finale, de skulle vise sig at vinde, tog sig ud på skærmen.

Alle, der ikke holder kæft, bliver smidt hjem!

Så Anne og Teitur fik sat finaleafsnittet på pause og trådte op på scenen for at give en opsang til de mange, larmende fremmødte, der ikke kunne tie stille under visningen af afsnittet.

– Tag hjem! Vi vil gerne se det her, vi vil gerne høre det her, råber Teitur, som man også kan se i en ny video fra finalefesten på hans og Jonass’ YouTube-kanal.

Teitur var tydeligt oprørt over, at snakken i lokalet ikke forstummede, mens finalen blev vist på storskærm. Det samme gjaldt for hans ‘Paradise’-medvinder Anne, der hurtigt overtog opsangen:

– Vi er fire, der er nået så langt her, og vi vil gerne have, at I respekterer, at vi gerne vil se det her. Vi har ikke set det endnu, så gider I holde jeres kæft eller skrid, råber en tydeligt frustreret Anne ud i menneskemængden.

Teitur sluttede opsangen af med at sige, at alle, der ikke holdte kæft, ville blive smidt hjem, og den hårde besked blev heldigvis kvitteret med store klapsalver – og ikke mindst en efterfølgende stilhed under resten af visningen af finaleafsnittet.

Anne raser: Der var ikke styr på noget

Nu fortæller Anne sin version af det, der skete til finalefesten. Hun mener faktisk, at det var Rosie McGee’s, der lagde lokaler til finalefesten, som var den værste synder den aften.

– Bare alt i alt var der ikke styr på noget, og det var virkelig kaos, forklarer Anne.

Hun fortæller nemlig, at det først var lyden til finaleafsnittet, som ikke kom ordentligt ud til de mange gæster. Derfor blev der tjekket op på lyden, og afsnittet blev startet forfra. Men her begyndte folk så at snakke.

– Så var det, at vi blev sure, fordi folk er blevet inviteret til at se det her, og så må de fandme også respektere os og tie stille. Det gjorde folk ikke, så vi blev nødt til at tage fat i vagter, som måtte smide folk ud, hvis de ikke holdt mund. Det hjalp, forklarer hun.



Smidt ud selv

Men faktisk skulle det vise sig at være Anne selv, der blev smidt ud af vagterne.

– Senere på aftenen, efter afsnittet var blevet vidst, og vi havde festet lidt, blev jeg smidt ud og måtte ikke komme ind igen, fordi jeg havde bare fødder.

– Det var allerede omkring klokken halv to. Jeg havde haft stilletter på, og mine fødder gjorde så ondt, så jeg kunne ikke gå i dem mere – så fik jeg at vide, at nu var det slut for mig, og jeg skulle gå min vej, fortæller Anne, der slæbte resten af sit entourage med sig.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk