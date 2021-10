Det ser legende let og elegant ud, når standarddanserne svinger deres partner over gulvet.

Men Anne Laxholm ved, at det ikke altid er sandheden. Det fortæller hun i et interview med jp.dk.

Den tidligere professionelle danser, der netop er fyldt 70 år, har siddet ved dommerbordet i 'Vild med dans' siden 2005.

Selv begyndte hun at danse som treårig, men karrieren tog for alvor fart, da hun 15 år gammel mødte sin dansepartner og kommende mand, Hans Henrik Laxholm.

Anne og Hans Henrik Laxholm under VM i standarddans i KB-hallen i 1980. Foto: Scanpix

Sammen flyttede parret til London for at forfølge deres drøm om at leve af at danse. Men at dele både seng og dansegulv har indimellem krævet det yderste af dem begge. For de to er vidt forskellige, siger hun.

Mens hun er opdraget til at opføre sig pænt og følge sin mors anvisninger, har ægtemanden temperament, fortæller hun.

De forskellige gemytter har mere end én gang slået gnister, men som Anne Laxholm siger, har ingen af dem 'nogensinde taget det afgørende trin at ringe til skilsmisseadvokaten'.

»Vores liv var i de unge år ret intenst, og når det var slemt, var det slemt, men når det gik godt, var det nærmest berusende. I dag har du jo sportspsykologer, som man kan koble på elitesportsudøvere, og det havde sikkert været en god idé, men det fandtes ikke dengang. Jeg tror, at vores stædighed har været vores redningsplanke. Vi er stædige på hver vores måde, og det har også holdt os sammen,« siger hun til jp.dk.

Anne Laxholm har været med i 'Vild med Dans' siden 2005. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021. Foto: Martin Sylvest

Parret slap dansefatningen, da Anne Laxholm i en alder af 37 år blev gravid med deres fælles datter. Ti år senere vendte de tilbage til Danmark efter 28 år i London.

Men når Anne Laxholm ikke kommenterer fodarbejde og rygholdning i 'Vild med dans', arbejder hun og ægtemanden stadig sammen. I dag ejer de nemlig danseskolen, Dance Academy Laxholm, hvor de begge underviser.