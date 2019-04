I sæson to af 'Influencers' skal vi følge Anne Gadegaard og hendes nyfødte datter. Men den tidligere 'MGP'-babe vil ikke have datteren på sociale medier.

I morgen er der premiere på anden sæson af ‘Influencers’ på Xee og YouTube, og her får vi lov at følge med i Anne Gadegaards datters ankomst til verden.

I dag er datteren, der har fået det fine navn Filippa, tre måneder gammel, og Anne har tidligere begrundet sin deltagelse i Xee-programmet med, at hun netop ville kunne gense programmet med sin lille datter og vise hende hendes rejse til verden. Så mon ikke, vi får rigeligt at se til den lille prinsesse.

For de utålmodige, der ikke kan vente til i morgen, så har Anne Gadegaard selv postet et lille videoklip fra den kommende anden sæson af ‘Influencers’. Her ser man Anne holde sin nyfødte Filippa.

'Jeg får tårer i øjnene, når jeg ser det her klip fra ‘Influencers’ sæson to. Her er Filippa kun et par dage gammel, og wow, hvor var det hele overvældende,' skriver Anne til videoen.

Gerne tv, ikke SoMe

I videoen hører man den rutinerede blogger spekulere i, hvorvidt hun skal hive sin nyfødte datter med ind i sit arbejdsunivers, der jo består i at dele ud af sig selv og sit liv i både tekst og billede.

'Jeg ved ikke helt endnu, hvordan jeg har det med at lægge hende op på de sociale medier. Jeg tror, jeg tager det en dag ad gangen og ser, hvordan jeg har det, siger Anne Gadegaard i den nye sæson af ‘Influencers’,' før hun fortsætter:

'Lige nu har jeg ikke lyst til, at hun skal op. Så det jeg har tænkt egentligt, når jeg skal poste, fordi der skal jo et billede ud af hende – eller folk skal i hvert fald vide, at jeg har født – så der vil jeg bare vise noget af ansigtet til at starte med, og så tænker jeg, at jeg tager en dag ad gangen,' fortæller Anne.

Dog er der sidenhen kommet mange billeder af lille Filippa på Annes Instagram, selvom billederne ofte viser datteren med ansigtet mere eller mindre tildækket.

Så den nybagte mor har tydeligvis skiftet mening siden fødslen.

Udover Anne Gadegaard og datteren kommer seerne også tæt på blogger og tidligere ‘Paradise’-babe Tina Maria og YouTube-stjernerne Anna Briand og Fredrik Trudslev.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk