En bikube-kage med honningsmag fik følelserne til at løbe løbsk for Anne Kirstine Tirstrup i ugens afsnit af 'Den store bagedyst'.

Den 26-årige sygeplejerske fra Aarhus havde ellers lovet sig selv ikke at græde på tv, men hun røg i fælden - for anden uge i træk, fortæller hun til B.T.:

»Det er jo kager, vi har arbejdet med i lang tid inden optagelserne. Så det føles lidt som at gå til eksamen og så dumpe, hvis det kikser. Så gør det rigtig ondt,« griner hun.

Anne Kirstine Tirstrup ved godt, at det kan virke fjollet at græde over en mislykket kage, men der er bare så mange faktorer, der spiller ind forklarer hun:

Anne Kirstine Tirstrup. Foto: DR Vis mere Anne Kirstine Tirstrup. Foto: DR

»Det hele går bare så stærkt, der er nerver på, og man kommer virkelig i kontakt med sine følelser. Jeg har altid sagt, at jeg ikke skal græde på tv, men man er bare så fokuseret på at præstere så godt som muligt, og så går det bare ikke altid, som man forventer.«

I første program var det en kage, som hun dedikerede til sin mormor, der fik tårerne frem. I program to var bikube-kagen inspireret af hendes onkel, der er biavler.

Og selvom hun i program to ikke var blandt dem, der klarede sig dårligst og fik lov til at fortsætte til program tre, var hun alligevel nervøs for at blive sendt ud af 'Den store bagedyst' som den første.

»Det var mega nervepirrende,« husker hun tilbage.

Til gengæld var det en stor oplevelse for Anne Kirstine Tirstrup at møde ugens gæstedommer.

I anledning af konditoriet La Glaces 150 års-jubilæum var indehaver Marianne Stagetorn Kolos inviteret i bageteltet for at vurdere deltagernes 'Lise Nørgaard'-kager (Kransekage med rødgrød og fløde), og det var noget af en oplevelse, fortæller Anne Kirstine Tistrup:

»Jeg blev da lidt starstruck, da hun kom. Jeg har aldrig været så heldig at besøge La Glace, men har fulgt dem, og så blandt andet det tv-program, der blev lavet om dem. Så jeg var da lidt imponeret over, at det var hende der kom, og det gjorde mig da lidt ekstra nervøs.«