»Jeg har grædt, for det har også været svært.«

Sådan lyder det fra Anne Dorte Michelsen, da vi møder hende efter afgørelsen af 'Vild med dans' andet liveshow.

I dag blev det nemlig sidste dans for sangerinden Anne Dorte Michelsen og Marc Christensen. Dommerne fortalte hende blandt andet, at det kiksede alt for mange gange under dansen. Anne Dorte var for nervøs.

»Jeg synes hele det her går alt for hurtigt,« siger hun og bevæger armene omkring sig for at signalere, at det er 'Vild med dans', hun taler om.

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

Optagelserne af og forberedelserne til programmet er i et tempo, som hun slet ikke føler sig tilpas i.

»Når jeg optræder og laver koncerter, der er jeg meget mere 'loose',« forklarer hun og fortsætter:

»Når man kommer ind og ser en musiker før en koncert, så kan de godt sidde og hænge lidt. Nogle gange kan man slet ikke se på dem, at de skal spille om fem minutter.«

'Vild med dans' er noget helt andet, fortæller hun. Der skal man være helt klar hele tiden - og det er hun ikke vant til.

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

»Det har været svært at holde fokus. Ja, jeg har faktisk nærmest tabt min kontakt med mig selv,« siger hun.

Hun beskriver det som en 'ud af kroppen oplevelse.'

»Hele produktionen og det, det vil sige at være her, er der totalt knald på konstant,« siger hun og uddyber, at det ikke er noget hun har noget imod. Hun kan bare ikke optræde samtidig.

Anne Dorte Michelsen og Marc Christensen dansede i dag vals til sangen 'Answer me, my love' af Joni Mitchell.