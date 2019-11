Sangerinden Anne Dorte Michelsen var fredag aften mødt op på den røde løber ved det ottende program i denne sæson af 'Vild med dans.'

Hun fortalte i den forbindelse, at hun godt kan forstå, hvilket pres kokken Umut Sakarya, som har valgt at udgå fra programmet, har følt.

»Jeg har været der selv, og jeg ved, hvilket pres det er. Og jeg synes jo, det kan være svært at stå i det pres,« siger hun til de fremmødte journalister.

Anne Dorte Michelsen har - ligesom Umut Sakarya - været med i denne sæson af underholdningsprogrammet, og hun forklarer, at hun respekterer sin tidligere konkurrents beslutning.

»Det, synes jeg da, er skideærgerligt for programmet og for ham,« siger hun.

Anne Dorte Michelsen var den første nydanser, der røg ud af dette års 'Vild med dans'.

Hun dansede sammen med den professionnelle danser Marc Christensen.

»Jeg synes, det var svært at stå imod det pres,« uddybede sangerinden.

Den 59-årige sangerinde fortalte, at hun ikke kiggede på de kommentarer, som kom på de sociale medier.

Hendes bud var, at det havde været noget andet for kokken, som virkede til at være en del mere på de sociale medier.

Det var torsdag, dagen inden liveshowet, at Umut Sakarya offentliggjorde, at han ikke ville danse med længere på grund af de negative kommentarer.

Han og Jenna Bagge havde fået lave point igennem programmerne, men seerne stemte dem videre.