‘Paradise Hotel’-deltageren har ændret sig, siden hun medvirkede i realityprogrammet.

Det er nu snart to år siden, at optagelserne til ‘Paradise Hotel’ sæson 17 fandt sted, og der er sket meget hos 25-årige Anna Seneca siden opholdet i Mexico.

Selvom hun føler, at hun stadig er den helt samme person, der blot er blevet et par år ældre og står et andet sted i livet, så er der også noget, som klart er forandret hos hende.

Anna Seneca Foto: Anthon Unger Vis mere Anna Seneca Foto: Anthon Unger

»Jeg synes, jeg har fundet nogle andre værdier, som jeg går mere op i, end jeg gjorde, da jeg var med i ‘Paradise’. Da jeg var med, gik det hele op i det her med, at man skulle se ud på en helt bestemt måde, jeg skulle spise på en bestemt måde, og det hele var måske meget overfladiske ting. Men jeg behøver ikke længere se perfekt ud, og tingene behøver ikke længere se perfekte ud,« siger hun, når hun ser tilbage på de sidste par år.

Som ‘Paradise’-deltageren selv beskriver det, så har hun fået nogle helt andre værdier i livet, og hun tror, det blandt andet skyldes, at hun nu har været sammen med Oliver i lang tid. Men måske skyldes det også tiden med en coronapandemi, der kun tillader, at man er sammen med sine nærmeste.

I hvert fald sætter Anna pris på nogle helt andre ting i tilværelsen.

»Det er noget med familie og tætte relationer. Jeg vil hellere have få gode end mange bekendtskaber. Måske er jeg også blevet lidt mere reserveret. Jeg har ikke længere et behov for at være med til enhver begivenhed,« siger hun.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk