Den kommende sæson af 'Kender du typen?' bliver den sidste med Anna Lin som vært.

Det bekræfter hun på Instagram.

'Lige nu er jeg i USA, filmer et nyt program og lever mit bedste liv, men i dag er der også premiere på min tredje sæson af 'Kender du typen?' Det er også min sidste', lyder det indledningsvist i opslaget.

Ifølge værten har hun været utrolig glad for a t lave programmet, men nu skal hun videre med andre projekter.

'Jeg har været så lykkelig for at overtage arven på det her legendariske program, men nu giver jeg stafetten videre, da jeg selv skal videre. Der venter andre spændende projekter, og selvom det er skræmmende at sige farvel til noget trygt og godt, kan jeg mærke, det er det der skal til for at jeg bliver ved med at udvikle mig,' skriver hun.

Anna Lin roser også sine nu tidligere kollegaer Anne Glad og Flemming Møldrup.

'Tak til Anne og Flemming for at være mine venner og få mig til at føle mig velkommen fra første 'Velkommen til kender du typen'. Tak til holdet bag for at skabe trygge rammer for mig og give mig plads til mine store armbevægelser. Tak til dig for at se med og lade mig invitere dig ind i danskerne hjem og hjerter', skriver hun.

Afskeden fra Anna Lin kommer i kølvandet på, at Flemming Møldrup tidligere på året stoppede som ekspert.

Her var grunden også, at han skulle i gang med nye projekter.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Anna Lin omkring opsigelsen.

DR har ikke meldt ud, hvem der overtager for værten.