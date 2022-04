Da teaterstykket 'Toves værelse' fik premiere i 2016, var det med store roser fra anmelderne.

Så store, at stykket, der har Paprika Steen og Lars Brygmann i hovedrollerne som henholdsvis Tove Ditlevsen og hendes fjerde ægtemand, Victor Andreasen, tre år senere blev genopført på Folketeatret.

Nu skal succesen altså også filmatiseres. Det skriver filmmagasinet Ekko, som har opdaget det på Kino.dk, hvor man kan læse om danske biografers kommende film.

Her fremgår det, at 'Toves værelse' vil få premiere i de danske biografer 24. november – og desuden, at hovedrolleindehaverne fra de skrå brædder består.

Martin Pieter Zandvliet skal instruere filmatiseringen af 'Toves værelse'. Foto: DPA Vis mere Martin Pieter Zandvliet skal instruere filmatiseringen af 'Toves værelse'. Foto: DPA

Stykket, som er skrevet af Jacob Weis, portrætterede Divlevsen og Andeasens turbulente ægteskab, der varede fra 1951 til 1973.

Ifølge kino.dk er det den danske instruktør Martin Zandvliet, der tidligere har været nomineret til en Oscar for krigsdramaet 'Under Sandet', som indtager instruktørstolen.

Senest har han instrueret 'Marco Effekten', som er den nyeste filmatisering af Jussi Adler-Olsens krimihit om Afdeling Q.

Tove Ditlevsen står bag værker som 'Barndommens Gade', 'Blinkende Lygter' og 'Gift' og er en af landets mest anerkendte forfattere. Hun døde 7. marts 1976, 58 år gammel.

