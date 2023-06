Allerede inden den nye serie The Idol forleden fik premiere, har den trukket overskrifter verden over og skabt forventning. Både på den gode og den dårlige måde.

Nu ligger første afsnit tilgængelig på HBO Max, og det har ikke fået snakken til at forstumme – tværtimod.

Miniserien bliver den nye ‘elsk eller had’ serie, spår flere medier.

The Idol er blevet til i samarbejde mellem sangeren bag The Weeknd, Abel Tesfaye, og instruktøren Sam Levinson, der også stod bag serien Euphoria. Sammen har de to skrevet og produceret serien.

Sam Levinson og Abel 'The Weeknd' Tesfaye har sammen skrevet, produceret, spillet og instrueret den længe ventede HBO-serie The Idol med Lily-Rose Depp i den kvindelige hovedrolle. Foto Rocco Spaziani Foto: Rocco Spaziani/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sam Levinson og Abel 'The Weeknd' Tesfaye har sammen skrevet, produceret, spillet og instrueret den længe ventede HBO-serie The Idol med Lily-Rose Depp i den kvindelige hovedrolle. Foto Rocco Spaziani Foto: Rocco Spaziani/AP/Ritzau Scanpix

Med serien skifter Abdel Tesfaye på mere end en måde metier. Han spiller nemlig også den ene hovedrolle, som natklubejeren Tedros, mens en meget letpåklædt Lily Rose Depp, spiller den kvindelige hovedrolle som popstjernen, Jocelyn.

Handlingen foregår i Los Angeles, hvor en ung kvindelig stjerne efter nogle hårde år er på vej mod et comeback og på vejen falder for en natkubejer og sektleder spillet af The Weeknd.

Den kvindelige hovedrolle er stærkt inspireret af Britney Spears nedtur i det virkelige liv, og historien appellerer til seere, der ikke lader sig skræmme af hverken store mængder nøgenhed eller stoffer, mener anmelderne.

Da serien havde snigpremiere i Cannes, gav én af dem, Kyle Buchanan, fra The New York Times den denne kommentar med på Twitter:

»The Idol eller 50 Shades of Tesfaye. En Pornhub-hjemmeside-odyssé med Lily-Rose Depps areolaer (brystvorter, red.) og The Weeknds fedtede hestehale i hovedrollerne.«

Generelt har anmelderne indtil videre ikke været ved at falde over hinanden for at udøse lovord over serien.

Fra The Guardian lyder det:

»Dette store, dumme drama fra skaberen af ‘Euphoria’ forsøger desperat at være kontroversielt, men ender med at føles kedeligt og ja – usexet.« Hvilket udløser to stjerner til serien.

Lily-Rose Depp spiller en falleret popstjerne, der forsøger at gøre comeback i serien The Idol. Foto Valery HACHE / AFP Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lily-Rose Depp spiller en falleret popstjerne, der forsøger at gøre comeback i serien The Idol. Foto Valery HACHE / AFP Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

Dommen fra magasinet Rolling Stone er lidt mere alvorlig, men ikke mere positiv:

»The Idol er mere giftig og meget værre, end du har forestillet dig.«

Tidligere har Rolling Stone kaldt serien for ‘torturporno’ og afsløret, at produktionen har været mere end almindelig dramatisk.

Ifølge magasinet blev den oprindelige instruktør, Amy Seimetz, fyret, da omkring 80 procent af serien var optaget. Angiveligt fordi The Weeknd ønskede, at spille en større rolle.

Dén forhistorien får The Variety til at mene, at seriens største problem er, at instruktøren Sam Levinsons verdensbillede ‘virker korrupt’.

»Det burde ikke kræve nedbrydning og lidelse at gøre Jocelyn stærkere. Euphoria-publikummet vil ikke blive alt for overrasket over den skamfulde måde, han behandler Depps karakter på, da både hun og showet ser ud til at være fanget under The Weeknds tommelfinger.«

Den kritik tager Sam Levinson selv med knusende ro. Som han sagde under Cannes filmfestivalen tidligere på året:

»Da min kone læste Rolling Stone-artiklen højt for mig, så jeg på hende og sagde: ‘Jeg tror, vi er i færd med at blive den største tv-serie denne sommer’.«

Herhjemme er filmmagasinet Ekko væsentligt mere begejstret end de udenlandske medier, giver fire stjerner og skriver:

»Euphoria-skaberens stangliderlige serie om kendisindustriens kødmarked lever højt på den farlige kemi mellem Lily-Rose Depp og The Weeknd.«