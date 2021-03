»Et mislykket melodrama.«

DRs seneste dramasatsning har ikke just fået anmelderne op af stolene. Tværtimod er der mere eller mindre enighed om, at 'Under overfladen' er en lettere lunken omgang.

Én anmelder endda går så langt og fraråder, at man bruger sin tid på den. Dette skrevet midt i en coronapandemi, hvor mange ikke har andet end tid:

»’Under overfladen’ er som sagt den type tv-serie, som man let kan føle, at man bør se. Jeg er her for at fortælle dig, at bør er død lige i det her tilfælde,« lyder den hårde dom således fra Politikens anmelder Eva Eistrup.

Hun er langt fra imponeret over det stort anlagte samarbejde mellem dansk og tysk serieindustri. Tanken er god. Udførslen tvivlsom.

'Under overfladen' handler om et dansk og et tysk vennepar, der sammen med deres teenagebørn bor på en lille ø i Flensborg Fjord.

Ifølge DRs egen beskrivelse lever familierne 'et nærmest paradisagtigt liv på den smukke ø'. I hvert fald lige indtil den dag, hvor familierne ender i en bådulykke.

Idyllen krakelerer, og det bliver grimt. Også for grim, mener Politikens anmelder Eva Eistrup, der beskriver, at nærmest alle samtaler ender i skænderier og slåskampe.

DRs nye serie er på mange måder irriterende Berlingske anmelder Thomas Brunstrøm

Faktisk bliver »voldsomheden helt ufrivilligt komisk«, lyder det fra anmelderen, der kvitterer med ét sølle hjerte. Ud af seks.

Lidt mere imponeret er Berlingskes anmelder, der i et forsøg på at beskrive seriens mystik giver sin anmeldelse overskriften 'Hvis tv-serier kunne tale, ville DRs nyeste påfund gnække hysterisk og sige: »Se, hvor mystifistisk, jeg er!«'.

Alle seriens otte afsnit kan ses på DR. De varer hver især 60 minutter, og hvert af afsnittene fortælles fra en af karakterernes synspunkt.

Dermed bliver seeren altså igen og igen fortalt den samme historie, men hver gang fra en ny vinkel. Og det er klart en af seriens helt store styrker, mener Thomas Brunstrøm.

Hvor mange stjerner vil du give 'Under overfladen'?

Selve anmeldelsen indleder han med ordene: »DRs nye serie er på mange måder irriterende.«

En betragtning, som han i sin anmeldelse begrunder med, at seriens opbygning er som et løg, der bliver skrællet frustrerende langsomt, at man som seer ikke er i tvivl om, at serien fra start gerne vil både forvirre og manipulere.

Ikke desto mindre mener Thomas Brunstrøm, at serien er spændende og kvitterer med fire ud af seks stjerner.

Soundvenues anmelder Adam Ambus Madslund er også lettere forvirret over serien.

»Det er uforklarligt, at Thure Lindhardt og Lene Maria Christensens børn er tyskere i DR-aktuel serie,« kalder han sin anmeldelse.

Her lægger han altså særligt vægt på, at skuespillernes forskellige modersmål er distraherende for fortællingen.

»’Under overfladen’ er en engagerende thriller – hvis man altså når igennem de første haltende afsnit og ikke lader sig distrahere af de unødvendige skift mellem dansk og tysk,« skriver han og giver serien tre ud af seks stjerner.

Serien er instrueret af tyske Friedemann Fromm og har blandt andre Thure Lindhardt, Lene Maria Christensen og Jakob Cedergren i hovedrollerne.