Susanne Bier har med Netflix-filmen Bird Box lavet sin største film til dato, men de danske anmeldere er langt fra begejstrede for den danske instruktørs nyeste projekt.

'Det skinner lidt for tydeligt igennem, at der nok kun har været en regulær drivkraft bag Bird Box: Penge,' lyder det blandt andet benhårdt fra Berlingske, der kvitterer med tre stjerner.

B.T.’s egen anmelder giver ligeledes filmen tre stjerner, det samme gør Soundvenue, mens både Politiken og Ekstra Bladet blot giver filmen to stjerner.

I dommedagsfilmen Bird Box møder vi en verden, hvor ukendte monstre får alle, der ser på den, til at begå selvmord eller blive en form for forkyndere. I hovedrollen ser vi Hollywood-stjernen Sandra Bullock, der midt i kaosset prøver at redde sig selv og sine to børn, der får at vide: »Hvis I kigger, så dør I.«

Blå bog Susanne Bier Susanne Bier er 58 år og uddannet filminstruktør fra Den Danske Filmskole i 1987.

Hun fik sit store gennembrud med komedien Den eneste ene i 1999.

Siden har hun instrueret flere succesfulde danske film som Elsker dig for evigt, Brødre, Efter Brylluppet og Hævnen.

Efter Brylluppet blev Oscar-nomineret, og i 2011 vandt Susanne Bier en Oscar for Hævnen.

I 2016 lavede Susanne Bier den succesfulde internationale serie Natportieren, som hun modtog en Emmy for.

I 2018 er Susanne Bier aktuel med Netflix-filmen Bird Box, og i 2019 skal hun instruere serien The Undoing for HBO med Nicole Kidman i hovedrollen.

Flere anmeldere påpeger, at filmen aldrig rigtig er skræmmende, og at hele præmissen med de monstre, vi aldrig ser, forbliver uklar og mærkelig.



'Susanne Bier røber ikke truslens konkrete natur. Hvilket nok er meget klogt, når man bevæger sig faretruende tæt på det rene sludder og vrøvl,' skriver Politiken.

Avisen påpeger på linje med andre anmeldelser, at Bird Box minder meget om lignende dommedagsfilm, senest den succesfulde A Quiet Place, og spørger retorisk, om det overhovedet er interessant at lave noget, der ligner alt andet.

Weekendavisen kalder manuskriptet klodset og anonymt og har ikke meget til overs for filmen generelt.

Sandra Bullock spiller hovedrollen i Bird Box. Foto: Netflix

'Susanne Bier har for gode penge ladet sig hyre til at realisere et klodset, anonymt manuskript med en rimeligt stor stjerne, Sandra Bullock, i hovedrollen, og en temmelig stor, jævnligt udsælgende skuespiller, John Malkovich, i en stor birolle. Hvorfor skulle nogen dog have respekt for det? Især når resultatet er blevet så udtalt uskønt og ujævnt, også som rent genreprodukt,' skriver avisen.

De udenlandske anmeldere er heller ikke just begejstrede for Bird Box.

I The Guardian bliver filmen kaldt rodet, og ligesom i The Telegraph får filmen blot to stjerner (ud af fem), mens filmmediet Variety ikke mener, filmen egentlig er rigtigt skræmmende. The Guardian bemærker desuden, at Bier tilsyneladende ofte har problemer, når hun laver amerikanske film.

'Bier er en rost filmskaber i hjemlandet Danmark, og har for nylig instrueret den stjernespækkede første sæson af Natportieren med Tom Hiddleston og Hugh Laurie. Det er mærkeligt, at hun i Hollywood har skabt en karriere, hvor sikre film på en eller anden måde fiser ud i sandet,' skriver avisen.

Sandra Bullock og Susanne Bier på den røde løber til den tyske premiere på Bird Box. Foto: FABRIZIO BENSCH

Det er dog ikke alle anmeldere, der har set sig helt sure på Biers Bird Box. Information uddeler ikke stjerner, men her er tonen anerledes positiv.

Avisen kalder filmen for ‘dødspændende’, og anmelder Christian Monggaard kalder den et 'fascinerende og besættende portræt af en kvinde, der kæmper så hårdt for at overleve en mystisk epidemi, at hun rent glemmer at leve.'

B.T. talte i november med Susanne Bier, da Bird Box endnu kun var anmeldt af få udenlandske medier, som The Guardian og Variety, der ikke er synderligt glade for filmen. Den danske instruktør understregede dengang, at filmen først og fremmest er for publikum.

»Det er faktisk en publikumsfilm, og der er stadig lidt en tradition for, at der er større kløfter mellem anmeldere og publikum i nogle af de amerikanske/engelske medier. Den her film er lavet for, at publikum skal kunne lide den, så lad os nu se,« sagde Susanne Bier til B.T.