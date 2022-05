Tom Cruise var bare 24 år gammel, da han første gang trak i pilotjakken og som jagerpiloten Maverick klemte sig ned i sit cockpit.

Det var selvfølgelig i filmen ‘Top Gun’, der dengang i 1986 fik gode anmeldelser, indtjente over 350 millioner dollar og vandt en Oscar for titelmelodien ’Take My Breath Away’.

Nu præcis 36 år senere sidder Tom Cruise igen klar i cockpittet, og skal man tro anmelderne, har han også denne gang taget pusten fra dem.

Ud af de 90 anmeldelser, som hjemmesiden ‘Rotten Tomatoes’ har indsamlet, er hele 97 procent positive over for den nye 'Top Gun: Maverick'.

Skuespiller og producer Tom Cruise hilste på publikum, da 'Top Gun: Maverick' i sidste uge havde premiere i Mexico. Foto CLAUDIO CRUZ. Foto: CLAUDIO CRUZ Vis mere Skuespiller og producer Tom Cruise hilste på publikum, da 'Top Gun: Maverick' i sidste uge havde premiere i Mexico. Foto CLAUDIO CRUZ. Foto: CLAUDIO CRUZ

Som Politiken konkluderer:

»Anmelderne: Ny 'Top Gun' er bedre end den originale.«

Egentligt er det mod alle odds. For der er sket en del siden den første 'Top Gun' film havde premiere:

»Den originale films instruktør, Tony Scott, er død, Den Kolde Krig er afsluttet, og selv Tom Cruise har spurgt, om ikke den slags historier er ved at være passé,« skriver filmmagasinet Ekko i sin anmeldelse.

Tom Cruise i 'Top Gun' fra 1986. Foto: Paramount. Foto: Unknown Vis mere Tom Cruise i 'Top Gun' fra 1986. Foto: Paramount. Foto: Unknown

En kvindelig anmelder fra London Evening Standard var på forhånd tilbøjelig til at være enig med Cruise. Som hun skriver i sin anmeldelse:

»Jeg lagde armene over kors og forberedte mig på det værste. To timer senere skrev jeg ord som ’Whoa!’, ’Spændende!’ og ’bulls eye!!’...De banditter. De fik mig,« konkluderer hun og giver filmen fire ud af fem stjerner.

Også Ekkos anmelder må overgive sig og kalder filmen for:

»Et nervepirrende actionbrag så stærkt, at det er den bedste blockbuster i årevis.«

Skuespiller Tom Cruise ved verdenspremieren på 'Top Gun: Maverick' den 4. maj 2022. Foto Robyn Beck / AFP. Foto: ROBYN BECK Vis mere Skuespiller Tom Cruise ved verdenspremieren på 'Top Gun: Maverick' den 4. maj 2022. Foto Robyn Beck / AFP. Foto: ROBYN BECK

Selvom det i 2022 bestemt ikke alle steder er god stil at fremhæve folks udseende, nævner flere anmeldere, hvor ualmindeligt skarpt den i dag 59-årige Tom Cruise stadig står.

»Cruise gør et fantastisk arbejde for at bevare Mavericks ånd, mens det hele holder sig smagfuldt og alderssvarende. 36 år senere tager hans overbevisende spil stadig pusten fra dig,« skriver filmmagasinet Empire.

The Sunday Times giver fire ud af fem stjerner og kalder filmen for en:

»Forsinket men herlig efterfølger til blockbusteren fra 1986, der gjorde Cruise til en megastjerne og definerede en æra med Hollywood-filmskabelse.«

Mens magasinet Time blot konstaterer:

»’Top Gun’ nummer to er så meget bedre end den første.«

Den 18. maj vises 'Top Gun: Maverick' ved Cannes Film Festival og 27. maj kan man se den i danske biografer.