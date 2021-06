Teaterredaktør på Berlingske Jacob Steen Olsen har fået nok.

Han er træt af den tendens, han mener, der er på DR1 – nemlig at flere og flere af børneværterne fra Ramasjang og Ultra kommer over på hovedkanalen og fortsætter deres vante værtsstil fra børne-tv.

Det skriver han i en mediekommentar på Berlingske.

Her refererer han til populære værter som Jacob Riising, Sofie Linde og nyere DR1-profiler som Joakim Ingversen, Sofie Østergaard, Anna Lin, Silja Okking og Jannik Schow.

Jakob Steen Olsen er teaterredaktør på dagbladet Berlingske – og han er ikke begejstret for den nye tendens på Danmark Radio, hvor man tager flere og flere af værterne fra børneprogrammerne og propper dem om på hovedkanalen. Foto: Søren Bidstrup

»De har ikke bare en fælles baggrund i at lave tv for børn. De har også stort set allesammen taget den samme attitude med over på voksenfladen. De insisterer på en plaprende og overfrisk barnagtig tilgang til værtsrollen, som om de havde glemt, at de ikke længere var syvårige. Og at det ikke længere er børnehavebørn, der sidder foran skærmen,« lyder det fra teaterredaktøren.

Blandt andet kan alle de tidligere børneværter ses i det nye DR1-program 'Dans, dans, dans'.

Her har Anna Lin i de første programmer erstattet Joakim Ingversen i værtsduoen med Sofie Østergaard i DR Byen, da han havde været i nærkontakt med en coronasmittet. De resterende værter danser forskellige steder i landet imens.

Ramasjang-værten Silja Okking, der er kendt fra værtsrollerne i 'Mit kæledyr' og 'Cirkus Summarum,' står eksempelvis for Hillerød i DR1-programmet. Ultra-værten Jannik Schow, der er særlig kendt fra det omdiskuterede program 'Ultra smider tøjet', skal danse i Slagelse.

DR1-programmet 'Hu hej vilde dyr' havde i sjette afsnit Joakim Ingversen som vært og som holdkaptajner tv-vært Tina Müller og børnevært Kristian Gintberg. Børneværterne Mikkel Lomborg og Silja Okking gæster i studiet. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Anna Lin derimod kom direkte fra 'Ultra Nyt' for at erstatte Mads Steffensen i DR1-klassikeren 'Kender du typen?'. Forinden lavede hun dog lige en omgang børne-MGP – en tjans, de fleste af Jakob Steen Olsens nævnte værter også har taget sig af.

Sofie Østergaard er gået fra børneprogrammer som 'Sofies univers' og 'Sommer Summarum' til DR1-programmerne 'Guld i købstæderne' og 'Versus'.

Joakim Ingversen har modsat de andre værter skiftet mellem børne- og voksen-tv gennem hele sin karriere.

Hans værtsdebut var eksempelvis på TV 2-programmet 'Bingo Banko', mens han senest har kunnet ses i DR1s børneversion af 'Den store bagedyst'.

Hos DR forstår man dog ikke kritikken fra Berlingskes anmelder, og programchef på DR 1 Anne Garlichs står fuldt på mål for værterne, oplyser hun i et skriftligt svar.

»DR1 er et inkluderende fællesskab, som samler danskerne og således også familierne landet over. I DR bestræber vi os generelt på at have et mangfoldigt værtskorps. Vi ønsker at balancere mellem både alder, køn, geografi, forskellige personligheder osv., så sammensætningen bliver interessant og nuanceret. Men vigtigst af alt er selvfølgelig at vælge den dygtigste vært, som bedst matcher genre og stemning i et givet program. Derudover har vi i DR en stolt tradition for at udklække nye talenter, som er en væsentlig ambition i vores værtsarbejde,« skriver hun og tilføjer:

»Jeg står i den grad på mål for DRs værter, som både er dygtige og dedikerede, og som seerne er utrolig glade for. Derfor takker jeg også Berlingske for at bede om en kommentar fra mig for at kunne påpege, hvad jeg i virkeligheden synes, er det interessante her. Nemlig det grove sprogbrug over for DRs værter. Der er i stigende grad en rå og til tider hadefuld tone i samfundet, især på de digitale platforme, og jeg synes, at vi som medier har en særlig rolle og skal gå forrest i at slå den gode og sobre tone an. Clement siger i 'Debatten', at jo mere uenig du er med din modstander, jo pænere skal du tale til vedkommende, og det samme gør Sara Bro, når hun opfordrer til en god og ordentlig tone i 'Monopolet'. Den samme opfordring skal lyde fra mig til alle journalister og anmeldere, især når vi taler og skriver om mennesker.«