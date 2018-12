De første 20 minutter af Susanne Biers Netflix-gyser ‘Bird Box’ er fremragende. Verden bliver ramt af kaos, da et mystisk fænomen får folk til at begå spontant selvmord. Den eneste måde ikke at blive smittet på er ved ikke at se… hvad end det nu er… ved at holde sig indendøre og kun bevæge sig udenfor med bind for øjnene. Hvilket af gode grunde giver nogle udfordringer, når man ikke rigtigt ved, hvad der venter.

Det er – som de unge siger – supernoieren, og der er lagt op til gys i stil med ‘A Quiet Place’. Desværre taber filmen derefter både momentum og spænding. Sidstnævnte fordi der krydsklippes mellem en flok mennesker, der har forskanset sig i et hus og til fem år senere, hvor et betydeligt lavere antal mennesker rejser ned ad en frådende flod i en robåd. Det er derfor ikke sååå svært at gætte, hvem der ryger i svinget undervejs, og samtidig begynder filmens indre logik at svigte. Det viser sig nemlig, at folk med sindslidelser ikke bliver ramt af fænomenet, de bliver til gengæld onde og morderiske, fordi… ja, bare fordi.

Sandra Bullock er glimrende, og John Malkovich i en stor birolle er aldrig kedelig, men filmen taber grundlæggende en lovende præmis på gulvet.

‘Bird Box’ får begrænset biografpremiere i dag og er på Netflix fra 21. december.

Instruktør: Susanne Bier. Med: Sandra Bullock, Trevante Rhodes

3/6 stjerner