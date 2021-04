Havde det ikke været for coronapandemiens kedsomhed og længsel efter fest og farver, var Thomas Vinterberg ikke blevet nomineret til en oscar i kategorien 'bedste instruktør'.

Så kontant kan The New Yorker-anmelder Richard Brodys dom opridses.

Det er ikke første gang, han stiller sig undrende overfor nomineringen. Og med ganske få dage til filmverdenens største prisuddeling gør han det igen.

I en gennemgang af de forskellige kategorier og nominerede spår han, at Chloé Zhao render med 'bedste instruktør'-statuetten for 'Nomadland'.

Mads Mikkelsen i 'Druk'. Foto: Pressefoto

I hvert fald har Thomas Vinterberg ikke en chance, fastslår han:

»Jeg tror, Thomas Vinterberg udelukkende er blevet nomineret for sin instruktion af den overfladiske, kyniske og bombastiske 'Druk', fordi akademiets medlemmer har stemt under pandemien.«

»Filmens vilde sociale liv og overdrevet sprudlende humør, specielt i Mads Mikkelsens slutscene med dans foran et begejstret publikum, er den type ting, som mange mennesker i øjeblikket savner.«

Det er ikke første gang, Richard Brody kritiserer Thomas Vinterbergs nominering i kategorien 'bedste instruktør'.

Thomas Vinterberg omgivet af de fire hovedrolleindehavere i 'Druk'. Foto: Ida Marie Odgaard

Allerede da nomineringerne blev offentliggjort, hastede han til tasterne og beskrev så sin kritik.

Først og fremmest bemærkede han, at Thomas Vinterberg er den eneste i kategorien, der ikke også er nomineret til hovedprisen for 'bedste film'.

»Hans film er i stedet nomineret til 'bedste internationale film', men jeg mener ikke, at den hører hjemme i nogen af kategorierne,« skrev han dengang.

Kritik og undren til trods spår han, at Thomas Vinterberg under alle omstændigheder nok går hjem med én pris. Prisen for 'bedste internationale film'.



»'Druk' vinder af samme ekstra-filmiske årsag, som instruktøren også er nomineret for,« skriver han helt kort og nævner ikke engang de andre nominerede i sin tekst.

Richard Brody er ikke alene om sin overbevisning.

Kun to ud af 28 anmeldere, der på Gold Derby har givet deres bud på en vinder i kategorien 'bedste internationale film', tror ikke, 'Druk' løber med statuetten.

Ingen af de 28 regner dog med, at Thomas Vinterberg vinder prisen for 'bedste instruktør.