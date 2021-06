23 filminstruktører er i år med i opløbet til at vinde hovedprisen ved Cannes Film festival. Kun fire af dem er kvinder.

Og det kan udløse en shitstorm over filmfestivalen, forudser den danske filmanmelder Per Juul Carlsen.

De seneste år har den franske filmfestival fået kritik for ikke at have øje for ligestilling, når de udtager film.

I sidste uge blev det offentliggjort hvilke film, der i år dyster om hovedprisen Den Gyldne Palme, og Per Juul Carlsen er ikke imponeret.

82 kvindelige film- instruktører, -skuespillere og -producerer protesterede i 2018 på den røde løber i Cannes mod den manglende repræsentation af kvinder på podiet i Cannes. Foto Alberto PIZZOLI Foto: Alberto PIZZOLI Vis mere 82 kvindelige film- instruktører, -skuespillere og -producerer protesterede i 2018 på den røde løber i Cannes mod den manglende repræsentation af kvinder på podiet i Cannes. Foto Alberto PIZZOLI Foto: Alberto PIZZOLI

»I betragtning af, at de vil arbejde sig hen mod en ligelig repræsentation af mænd og kvinder, så er det ikke godt nok, at det kun er fire kvinder, der er med i hovedkonkurrencen. Det vil festivalen nok for få hug for,« siger han til dr.dk.

Sidste år var den franske filmfestival aflyst på grund af corona, men også i 2019 fandt kun fire kvinder vej til hovedkonkurrencen. Det blev dengang kritiseret.

Året før havde 82 kvinder protesteret på den røde løber. De havde nemlig talt op, at mens 1.688 mænd i tidens løb har været nomineret til en guldpalme fra Cannes, gjaldt det sammen kun for 82 kvinder.

Normalt modtager festivalen omkring 1.800 film, men til trods for corona har festivalkommiteen i år modtaget næsten 2.300 film, har festivalens direktør, Thierry Frémaux, tidligere fortalt.

Jodie Foster bliver i Cannes i år hædret for sin årelange karriere. Foto EPA/IAN LANGSDON Foto: IAN LANGSDON Vis mere Jodie Foster bliver i Cannes i år hædret for sin årelange karriere. Foto EPA/IAN LANGSDON Foto: IAN LANGSDON

Apropos kvinder, så vil skuespiller Jodie Foster i år deltage i åbningsceremonien, hvor hun vil modtage en Guldpalme for sit mangeårige virke i film.

Den 74. udgave af filmfestivalen i Cannes foregår fra den 6. til den 17. juli.

På grund af corona regner arrangørerne med, at 20.000 gæster vil besøge festivalen, hvilket er halvt så mange som normalt.

Filmfestivalen i Cannes blev første gang afholdt i 1946.