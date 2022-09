Lyt til artiklen

B.T.s anmelder blev med sine egne ord vanvittig over den nye 'Ringenes Herre: Magtringene'-serie – men så absolut ikke på den gode måde.

Faktisk var der her ingen tvivl om, at seerne i stedet burde rette blikket mod et andet fantasyunivers. Nemlig 'Game of Thrones'-spinoffserien 'House of the Dragon'.

Men det kan være, at B.T.s anmelder er helt galt afmarcheret, for 'House of Dragon' er det rene amatørshow sammenlignet med 'Ringenes Herre: Magtringene'.

I hvert fald, hvis man spørger Guardians anmelder Rebecca Nicholson.

»Den er så filmisk og storslået, at den får 'House of Dragon' til at se ud som om, at den er lavet i Minecraft,« skriver hun.

Hun mener, at det er svært at vurdere den som en hver anden serie, da alt ved den er så ekstraordinært.

»Det er Tolkien, hvilket betyder, at universet allerede er æret og elsket af så mange, hvad enten det er i form af bøgerne, Peter Jacksons film eller begge dele.«

Serien er med anmelderens ord enormt fornøjeligt fjernsyn og et filmisk festmåltid, som kræver den helt store tv-skærm for virkelig at kunne nyde hele spektaklet.

De otte afsnit i serien har angiveligt også kostet 3,4 milliarder kroner at lave, hvilket bestemt heller ikke har mindsket forventningerne.

B.T.s anmelder gav de første to afsnit af 'Ringenes Herre: Magtringene' tre stjerner, mens premiereafsnitter af 'House of the Dragon' var helt oppe på fem stjerner.