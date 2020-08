Caroline Wozniackis nye realityserie virker bedre og langt mere sympatisk, end det tv-program Nicklas Bendtner kom ud med i foråret. Desværre kommer man i løbet af de to første afsnit hurtigt til at kede sig.

Tennis-karrieren er slut. Nu skal 30-årige Caroline Wozniacki og hendes familie til at finde ud af, hvad de så skal lave.

I første omgang har de med programmet 'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki' sagt ja til at bestige Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, uden overtøj og hjælpemidler, og så er det jo 'vildt spændende, om sådan en sporty familie kan nå til tops'.

Hvor Nicklas Bendtners 'karrieren er slut'-program 'Bendtner og Philine' var skåret over en glitret kendis-kæreste-skabelon a la 'Remee og Mathilde', fremstår Caroline Wozniackis program meget mere relaterbart og nede på jorden.

Alle familiemedlemmer er søde, de passer på hinanden, og Caroline Wozniackis far, Piotr, bliver nærmest genfødt som hyggefar med dårlige jokes, fadøl i hånden og et kærligt forhold til sin amerikanske svigersøn. Piotr Wozniacki burde næsten have sit eget tv-program.

Selv om Kilimanjaro er næsten 6.000 meter højt, beskrives bjerget af mange som et 'begynder'-bjerg, og nok derfor har man fra tv-produktionens side valgt, at familien skal tage turen op i kulden i bare ærmer, så der er mulighed for en smule spænding – og så man (formentligt) kan fylde tre fjerdedele af serien med indledende træningsøvelser.

Det er jo sådan set fint nok, men det bliver lidt langtrukkent og forudsigeligt at følge Wozniacki'ernes træningsprogram og se dem møde den ene 'skøre' træner efter den anden.

Først præsenteres de for en hollænder ved navn Wim 'Iceman' Hof', der har en masse rekorder i at overleve kulde.

Det er til at starte med sjovt nok at se familien kæmpe sig ned i hollænderens iskolde badekar med farmand Piotr i hovedrollen som en selverklæret James Bond, der lader, som om kulden ikke rør ham.

Problemet er at bare, at vinterbadescenen bliver gentaget igen og igen og igen i de to første afsnit. Kun afbrudt af en gåtur i snevejr samt en alt(!) for lang meditationsscene.

Det er fair nok at bygge langsomt op mod den endelige bjergbestigning, men hvis man i løbet af hele serien skal bruge to afsnit på den samme træner med de samme gentagne træningsøvelser, så kræver det stor tålmodighed af seeren. Så kunne man ligeså godt have skåret det hele ned til det halve.

Wozniacki'erne skal dog have ros for at give los og ikke være bange for at se dumme ud på tv.

Det er også fedt, at det er en dansk produktion, hvor den dansktalende del af familien taler dansk til kameraet. Med Caroline Wozniacki som bærende karakter kunne man nemt have tænkt internationalt og ladet dem tale engelsk hele vejen igennem, men det viser kun overskud, at det hele ikke foregår på overfladisk amerikansk.

Selv om man aldrig kommet helt i dybden, fungerer det også fint med de små indlagte miniportrætter af hvert familiemedlem, så man blandt andet bliver lidt klogere på, hvem Caroline Wozniackis mand er. Men hvor er det ærgerligt, at man endnu en gang vælger at bruge den sædvanlige 'reality'-fortællerstemme, der er lidt for imponeret over, at Caroline Wozniacki på kun tre dage har lært at vinterbade.

'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki', der kan ses på Dplay og torsdag aften på Kanal 5, er ved første blik et sympatisk, men knapt så spændende portræt af Danmarks store tennisfamilie.