Hurra! Tinka vandt kongespillet. Alt er godt. Og så alligevel ikke, for sikke en kedelig finale. Kunne man ikke have fundet på noget mere spændende end en løbetur i skoven?

Nu har vi i 17. afsnit ventet tålmodigt på det store slutspil. Grot havde trukket sig, og Birk lå i koma, så i tidens politisk korrekte ånd stod finalen i afsnit 18 mellem to stærke kvinder – og så fes det bare ud på den måde.

Først valgte Falke for en gangs skyld at trodse sin far og derved udramatisk overlade sejren til Tinka.

Dernæst kom Tinkas magiske sværd jo aldrig i brug. Var turen til efterskolen så bare spild af tid? (Medmindre nisserne selvfølgelig senere finder ud af, at menneske-demokrati er godt).

Tinka og Falke. Foto: TV2 Vis mere Tinka og Falke. Foto: TV2

Jeg er lidt skuffet. De yngste seere skal selvfølgelig også kunne være med, men man kunne godt have været lidt mere opfindsom end en rundtur i en halv-magisk skov, hvor styrkeprøven gik ud på, om man ville lade en forslået nisse i stikken eller ej.

Men, men, men, der blev selvfølgelig også bygget op til nyt drama, for nu, hvor Tinka har slået hånden af Lasse, er der også pludselig dårlig stemning mellem lyn-kæresteparret Nille og Mikkel.

»​Ka’ menneskers land forenes med nissernes rige,« synger Burhan G igen og igen, og det er præcis det store spørgsmål, som altså nu på anden sæson volder hovedpersonerne problemer.

Tinka er flyttet ind på slottet med nøglerne til prins Filias fangetårn i hænderne. Det skal hun nok forkludre, når hun endnu engang lader sig manipulere af Ingi, så lad os gætte på, at kronings-processen bliver knap så festlig.

Hvor mange stjerner vil du give 18. afsnit af 'Tinka og kongespillet'?

Vi nærmer os nedtællingen til juleaften. Nille og Mikkel skal nå at blive kærester igen, Lasse og Tinka skal nå at blive venner, nisserne skal have fundet en løsning på deres problematiske styreform, og mon ikke det bliver et brag af en juleafslutning på efterskolen?

18. afsnit sluttede med en vågen Birk, der saligt gjorde den overtænkende Tinka endnu mere forvirret ved at påpege, at nisser og mennesker da sagtens kan være venner.

Det er ikke nemt at være Tinka – medmindre det drejer sig om en slutspilsfinale – for så var det jo desværre lidt for nemt.

Se i videoen øverst, hvad Tinka-stjernerne siger til den aktuelle Tinka-hue-problematik