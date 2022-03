Hold nu op et show. Jeg er nærmest stadig lidt rystet - og faktisk også forvirret. Slog Will Smith virkelig Chris Rock på live tv, fordi han lavede en joke om hans kone? Meget tyder på, at den var god nok, og spørgsmålet er, hvad der nu sker med Will Smith?

Dén skandale vender vi tilbage til - men lad os først starte et andet sted. Det fortjener showet faktisk.

Lad os være ærlige. Oscar-showet har de seneste mange år været en tam omgang - uden vært og med coronarestriktioner. Men jeg skal lige love for, at Oscar-showet i år viste, at det i dén grad er tilbage i fuld vigør.

Man havde heldigvis valgt at bringe værter tilbage i showet i år - og det var en virkelig, virkelig god beslutning. Wanda Sykes, Regina Hall og ikke mindst Amy Schumer leverede en genial og hylemorsom åbning.

De tre værter Amy Schumer, Wanda Sykes og Regina Hall. Foto: BRIAN SNYDER

»De har hyret tre kvinder for det var billigere end en mand,« lød det sylespidst i åbningsmonologen.

Særlig Amy Schumer var en fryd, når hun savede de fleste film over, og eksempelvis konstaterede, at den stjernebesatte ‘Don’t look up’ kun har fået dårlige anmeldelser. Eller pointerede det ironiske i, at man med filmen King Richard har lavet en film om Williams søstrenes far - i stedet for om tennisstjernerne selv.

Oscar-showet er normalt den konservative og pæne filmfest, men de tre kvindelige værter gav mindelser til Golden Globes, når det var bedst. Resultatet var et energisk, sjovt og virkelig underholdende show. Uden tvivl det bedste Oscar-show i mange år.

Filmbranchens fineste show har i årevis blødt seere, og man kunne da også tydeligt se, at alle sejl er sat ind på at vende den udvikling. Showet åbnede med Williams-søstrene, der præsenterede Beyoncé - og så er man ligesom i gang.

Der var Bond-hyldest, Godfather-hyldest og humor, og så havde man overrakt otte af de mindre priser på forhånd for at spare tid i showet.

Mit filmhjerte blødte dog lidt på vegne af de filmfolk, der blev ‘skåret ud’ - ´hvilket også gik ud over kortfilm-kategorien, hvor den danske ‘On my mind’ var nomineret. Oscar-showet jo netop til for at hylde filmkunsten, så kunne man ikke ofre de få minutter ekstra så alle kan hyldes, mens det stadig er underholdende? Det tror jeg godt, man kan.

Ingen Oscar-uddeling uden et rørende øjeblik, man ikke glemmer lige foreløbig, og i år gik det uden tvivl til skuespiller Troy Kotsur, der vandt prisen for bedste mandlige birolle, som den kun anden døve skuespiller nogensinde. Han holdt naturligvis takketale på tegnsprog, som blev simuntalttolket, med masser humor og overskud. Og ja - jeg havde vand i øjnene.

Krigen i Ukraine gik naturligvis heller ikke ubemærket hen, skuespillerinde Mila Kunis, italesætte krigen, vært Amy Schumer kaldte krigen for et “folkemord”, og Oscar-showet sendte en besked med budskabet #standwithUkraine. Men personligt havde jeg måske troet, krigen ville fylde mere i showet - i takketalerne ikke mindst.

Troy Kotsur vandt prisen for bedste mandlige birolle. Foto: BRIAN SNYDER

Bedst som man troede, Oscar-showet var ved at sejle perfekt i land, lavede Chris Rock en joke om Will Smiths kone, Jada Pinkett Smith, hvorefter Will Smith gik op på scenen, slog komikeren i hovedet og satte sig på sin plads.

Will Smith råbte herefter ordene: ‘Hold min kones navn ude af din fucking mund’.

Her på redaktionen var vi længe i tvivl om, hvorvidt der var tale om en joke. Skærmen gik i sort, og det stod hurtigt klart, at det var alvor.

For at gøre situationen endnu mere bizar, vandt Will Smith kort tid efter prisen for bedste skuespiller, og i tårer holdt han en tale, hvor han sagde undskyld til akademiet og fortalte om sin trang til at beskytte folk, han elsker. Men en undskyldning faldt ikke til Chris Rock.

Will Smith fik stående bifald og flere kollegaer, verdensstjerner, smilede og hyldede ham.

Mens jeg skriver dette, er jeg selv stadig en smule forvirret. Men er vi enige om, at der er noget helt galt i, at manden, der lige har slået en anden mand på live tv, hyldes af alle verdens største stjerner? Uden at sige så meget som undskyld til ham?

Jeg sidder tilbage med en dårlig smag i munden. Spørgsmålet man unægteligt sidder tilbage med er; hvad skal der ske med Will Smith nu? Kan han fortsætte i det gode selskab, eller kommer der konsekvenser?

Sikkert er det, at det her er et Oscar-show, vi aldrig glemmer, og vi er slet, slet ikke færdige med at tale om det endnu.