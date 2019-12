’Olsen Banden’ mødte ’Sværdet i stenen’ i 16. afsnit af ’Tinka og kongespillet’, hvor en genial overspillet lærer gav os løsningen på julekalenderens store problem.

Hvordan klarer nisserne mon afgørelsen på det kongespil? Skal man kæmpe barbarisk til døden, eller måske tænke helt nyt og menneskeligt?

Der går nok stadig et par afsnit, før det skæres helt ud i pap, men i første omgang fik vi af efterskolelæreren Jannik (Simon Stenspil) i hvert fald en kæmpe ledetråd.

”Hvad så smølfer,” lød det overfrisk fra den nye karakter, der sjovt nok fuldstændig ignorerede, at hans to nye elever Tinka og Falke var iført middelalder-nissetøj og præsenterede sig som borgere fra 'hovedstaden' og 'et bjerg'.

Simon Stenspils udgave af en lærer, der forsøger at være ung med de unge, sad lige i skabet med masser af ironi og energi.

Og her kom han så med løsningen på det store konge-problem, da eleverne sjovt nok i dagens anledning skulle lære om Grundloven og indførelse af demokrati i Danmark.

Det kan godt være, den ikke lige fes ind under nissehuen på Tinka og Falke i første omgang, men mon ikke de bringer det på banen i et senere afsnit?

Derudover var der masser af små sjove øjeblikke i aftenens afsnit.

Hvor mange stjerner vil du give 16. afsnit af 'Tinka og kongespillet'?

Først havde vi en sjov lille hilsen til ’Olsen Banden’, da en manisk Pelle lagde sin plan for at skaffe det magiske sværd, og Lasse efterfølgende udbrød ’Skidegodt Pelle’.

Morten ’Benny’ Grunwald døde som bekendt sidste efterår.

Var det mon en lille hilsen til legenden fra manuskriptforfatterne?

Dernæst fik vi et par fine scener mellem surmulende Aamund (Peter Gantzler) og bløde Mikkel (Martin Bo Lindsten), der fandt hinanden i en nordlandspolka.

Sværdet i efterskole-gården. Foto: TV2 Vis mere Sværdet i efterskole-gården. Foto: TV2

Egentlig et originalt take at lade alt mellem Mikkel og Nille være rosenrødt med over en uge til jul. Når deres forhold at gå i stykker inden da, så vi kan få en stor forening til sidst?

Til sidst fik vi et lille ’Sværdet i stenen’ øjeblik, da Tinka og Falke kæmpede med at trække det magiske sværd op af jorden.

Falke ”vandt”, men gav det videre til Tinka. En symbolsk gestus måske, men Falke fik alligevel understreget, at hvis de når til en dødskamp, så overgiver hun sig ikke.

Mon ikke de alligevel finder frem til en demokratisk løsning?