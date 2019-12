En julekalender skal selvfølgelig lige et par låger igennem, før det for alvor bliver spændende, og efter fjerde afsnit af ’Tinka og kongespillet’ er vi stadig ikke kommet helt i gang med den helt store nisse-kamp.

Alligevel var især én karakter i aftenens episode ret underholdende og stjal nærmest billedet med sit bekymrede ansigt.

Birthe Birthe Birthe. Gode gamle Birthe Neumann, der siden 'Krummernes jul' har været uofficiel danmarksmester i skuespillergenren ’småforvirret bedstemor', var i fjerde afsnit genial som Lasses farmor, der frygter at kede sig i sit nye liv som pensionist.

Først da hun – meget naturligt – tøvende hopper med ind i nisseverdenen igennem den magiske portal, og derefter da hun sammen med resten af menneskefamilien vælter ind i nisse-mor Nilles (Neel Rønholt) køkken.

Birthe Neumann. Foto: TV2 Vis mere Birthe Neumann. Foto: TV2

Der er god kemi imellem Neel Rønholt og Birthe Neumann, og det er svært ikke at trække på smilebåndet, da Nille diskret tryller farmoderens uspiselige mad om, mens hun lægger øre til pensionistens klagesang.

Hovedhistorien venter stadig på at blive skudt for alvor i gang.

Kongespils-kandidaterne præsenteres for de andre nisser, og Esben Dalgaards storskrydende Grot-nisse er stadig liiidt irriterende (Jeg kan forstå, at han er et hit hos børnene?), men samtidig kom et af første sæsons spændende emner tilbage på bordet.

I nisse-verdenen er mennesker ikke så populære, og ligesom Tinka i den første julekalender oplevede at blive udstødt for at være et halvmenneske, antydes det, at en slags race-diskriminiation igen kan blive aktuel.

Christian Tafdrup og Ellen Hillingsøs samarbejde som skurkeparret den onde prins Filias og livvagten Ingi skal også nok blive et sjovt sideløbende indslag. At Ingi nu viser sig at være forelsket i den selvglade prins, gør det ikke mindre komisk.

Der blev generelt sat gang i flere små mulige dramaer. Finder Lasses far mon sammen med Nille? Bliver Paw Henriksens karakter Bjergi jaloux? Og hvem holder Bjergi egentlig med i kongespillet, hvor hans fætter deltager som Tinkas modstander? Er vi helt derude, hvor Bjergi måske står bag kong Storms forsvinden?

Efter et par lidt sløve afsnit, ser det i hvert fald ud til, at ’Tinka og kongespillet’ nu er ved at være rigtig i gang.

