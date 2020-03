Den debuterende instruktør Jeanette Nordahl imponerer med stilsikker film om parcelhus-mafiafamilie.

Der er gang i de debuterende danske instruktører for tiden.

For et par uger siden var der premiere på Malou Reymanns både rørende og væsentlige ‘En helt almindelig familie’, og i denne uge står en anden debutant, Jeanette Nordahl, bag den glimrende ‘Kød & Blod’ – og har endog fået lokket Sidse Babett Knudsen til at lave sin første danske film siden 2014.

Og selvsamme Babett Knudsen gløder da også i alle de scener, hun er med i.

Selv om det er svært at spille om kap med Sidse Babett Knudsen, gør debutanten Sandra Guldberg Kampp i den grad også indtryk som den mutte, introverte teenager Ida.

Da Idas misbruger-mor dør i en trafikulykke, flytter hun lettere modvilligt ind hos sin moster, Bodil (Babett Knudsen), der huserer i et rummeligt parcelhus omgivet af sine tre voksne sønner.

Ida finder efterhånden ud af, at familien er bundkriminel og fungerer som lånehajer, der er villige til at gå temmelig langt for at få besværlige skyldnere til at hoste op med pengene.

Plottet minder til forveksling om den australske film ‘Animal Kingdom’ og den amerikanske serie med samme navn, men lad nu det ligge. ‘Kød & blod’ har sit eget at byde på.

Foto: SCANBOX

Filmen har en gennemgribende ubehagelig stemning (på den gode måde), man bliver mærkeligt tilpas, når Bodil, en både iskold og hjertelig blanding af curlingmor og mafiaboss, kysser sine voksne sønner lidt for længe på munden.

Og det løber koldt ned ad ryggen i en scene, hvor en af brødrene kører en lille pige hjem fra skole og instruerer hende i at fortælle sin far – som skylder dem penge – hvem det var, der gav hende et lift.

Og det er fascinerende at følge Ida, som formentlig ikke har haft den nemmeste opvækst – selv om den oplysning ikke bliver proppet ned i halsen på os – der forsøger at navigere i en familie, hvor netop familien betyder alt, og hvor alfahunnen Bodil manipulerer alle, så hun er sikker på at få sin vilje.

Ikke mindst i filmens slutning er det interessant at se Ida forsøge at vælge mellem trangen til at gøre det rigtige og trangen til at høre til.

Jeanette Nordahl er en usædvanligt stilsikker instruktør, der fortæller sin historie med små, men effektive virkemidler og får fremragende præstationer ud af alle skuespillere.

Ud over de to kvindelige hovedroller er især Joachim Fjelstrup glimrende som den ældste søn Jonas, der er en interessant blanding mellem jovial og farlig og har en nervøs energi, der gør, at man hele tiden er bange for, at alt går op i hat og briller, så snart han er i billedet.

Til gengæld kunne manuskriptet godt have tålt en gennemskrivning mere. Især den midterste søn Davids historie bliver ikke rigtigt foldet ud, og afslutningen på den fremstår postuleret.

Samtidig virker forholdet mellem Ida og Davids barnligtdumme kæreste Anna som en idé, der aldrig helt bliver ført til dørs.

Sidse Babett Knudsen (th) er fantastisk som den manipulerende matriark Bodil. Foto: SCANBOX

Og nu den røde pen er fremme, bliver jeg også nødt til at indrømme, at visse dele af denne anmeldelse er baseret på gætværk.

Det er blevet lidt af en nationalsport at klage over, at man ikke kan høre, hvad danske skuespillere siger, men i ‘Kød & blod’ er lydmixet så mudret, at dele af dialogen er decideret umulig at følge med i.

Lige her ville undertekster være en rigtig god idé.