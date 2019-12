Så står den på troldejagt i ’Tinka og Kongespillet’, der i 22. afsnit formentlig fik trukket linjerne helt op i forhold til, hvem der er god, og hvem der er ond. Særligt én kommentar må gøre forskellen.

Fungerer det med en prins Filias på helteholdet? Han er klart sjovest, når djævlehornene stikker ud af panden, men det kunne godt trække op til en forsoning mellem ham og Tinka.

Selvom vi stadig ikke ved, hvilket hold han spiller på -h an holder jo først og fremmest med sig sel - så virkede det til sidst som et kæmpe selvmål af troldeøje-Ingi, da hun iskoldt afslørede, at det var hende, der slog kong Storm ihjel i første afsnit af julekalenderen.

'«Jeg slog din bror ihjel,« hvislede den mere og mere desperate kongedræber og efterlod prins Filias lamslået. Han kan umuligt være på Ingis side længere.

I den anden ende af afsnittet stod den på forsoning efter forsoning med hjælp fra alle sider.

Først blev Tinka og Lasse gode venner igen – med Falke som akavet tredjehjul, da de gemte sig i høet.

Derefter fik først lillesøster Astrid sendt Mikkel ind til Nille. Her blev han lidt klodset taget til fange, men der var ikke et øje tørt, da stenmanden Aamund med hjælp fra Birk og Grot fik sendt Mikkel over i Nilles bur.

Vagterne har i alle afsnit været julekalenderens bøvede akilleshæl med deres evige 'Gøg og Gokke'-skænderier foran fangetårnet. I dagens afsnit kom det Tinka og vennerne til gode, da et andet hold uduelige vagter foretog verdens mest sløsede eftersøgning i staldene.

Fint nok, men de kunne godt være gjort bare en lille smule mindre tegneserieagtige.

Til sidst skal sendes en hilsen til alverdens grantræer, hvis artsfæller har gået så grueligt meget igennem denne jul. Vi taler om seriemord på en af julens store ikoner!

Først blev Astrids adventskrans kørt ned. Så lavede hun en ny, der brændte. Den tredje blev spist! Lad os håbe, at den fjerde og sidste overlever bare lidt længere. Mikkel tog den med ind til nisserne – kan de lade den være i fred?

Vi krydser fingre.