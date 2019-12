Spørgsmålene hober sig op efter 15. afsnit af ’Tinka og Kongespillet’. Hvorfor så mange prut-jokes? Havde de ikke flere senge på efterskolen? Og kom Tinka og vennerne ikke til at tage den forkerte bus?

Sidste spørgsmål skal vi nok have en buskyndig til at forklare. Vi er nok ude i en af de små (ligegyldige) detaljer, men nu kan vi ligeså godt komme til bunds i sagen.

Tinka, Lasse og Falke tog i aftenens afsnit til Lasses efterskole for at finde et magisk sværd.

Vi ved ikke, præcis hvor de hoppede på bussen, men da Birthe Neumanns bondegård Højbogaard ligger tæt på Vester Åby på Sydfyn, må vi formode, at de begyndte deres rejse deromkring.

TV 2 har brugt Ryslinge efterskole på Midtfyn som kulisse til Lasses efterskole, og her går det muligvis galt.

For hvis Tinka og co. nede på Sydfyn skal nordpå, hvorfor tager de så bus 920 til Faaborg, der kører i den forkerte retning?

Selvfølgelig bliver det aldrig sagt, hvor gården ligger, og hvilken efterskole der er tale om – så det er ikke verdens største bus-brøler, men når det nu skulle være, så kunne de da godt lige have ændret skiltet på bussen til den 'rigtige' retning.

Derudover er manuskriptforfatterne godt nok glade for prut-jokes. Først var det Grot, der for et par afsnit fik dårlig mave, og nu var det så Mikkel-fars arkitektvens kæreste, der måtte rende frem og tilbage på toilettet.

Uvennerne Lasse og Pelle i køjeseng. Foto: TV2 Vis mere Uvennerne Lasse og Pelle i køjeseng. Foto: TV2

Fred være med det. Så er det sjovere, at der åbenbart er så få senge på efterskolen, at selv Lasse og Pelle, der på papiret er dårlige venner, alligevel vælger at sove i køjeseng sammen. Havde man ikke valgt et andet værelse, hvis der var dårlig stemning?

Anyway, 15. afsnit var jo heldigivis også fuld af hygge, og det var sjovt, da Mikkel-far og Neel Rønholt hoppede i barok-nissetøj og lod, som om alt var normalt, da de fortalte om Kongespillet til det måbende vennepar.

Var det egentlig ikke hurtigt, at Mikkel-far gik fra at være i tvivl, om hans datter måtte vide, at han og Neel Rønholt var kærester, til pludselig at arrangere parmiddag? Ved Lasse overhovedet, hvad der foregår derhjemme?

Vi må se. Uanset hvad får de nok trukket sværdet ud af lærerværelset i morgen.