Vi nærmer os afslutningen på sjette sæson af ’Badehotellet’, og i et relativt actionfyldt femte afsnit var der masser af god underholdning til aftenkaffen.

For det første må Hr. Madsen snart have indset, at nazisterne er nogle dårlige legekammerater.

Lars Ranthes bulderbasse af en forretningsmand har hele sæsonen været et højdepunkt i ’Badehotellet’, og da han i soveværelset får skæld ud af sin kone for endnu engang at negligere nazisternes handlinger i Tyskland, virker den til at være feset ind.

Ovenpå en sæson hvor han har råbt og skreget og hyldet tyskerne, var det en kærkommen afveksling, at han lod sig falde ned.

Hr. Madsen.

Plottet med Grev Ditmar, der stadig holder sin mandlige kæreste skjult for sin mor, var der ikke så meget nyt i, andet end at han står til at miste sit slot. Måske det er forfatternes måde at skubbe ham videre til næste sæson som overtager af badehotellet?

En sjov detalje i aftenens afsnit var, at Grev Ditmar sad og læste i avisen Nationaltidende. Den konservative avis udkom i Danmark fra 1876 til 1961, og måske var der her en skjult hilsen til ’Badehotellets’ åndsfælle ’Matador’?

I ’Matador’ brugte man i hvert fald samme avis, når bankdirektør Hans Christian Varnæs skulle følge med i, hvad der foregik ude i verden - særligt omkring 2. verdenskrig, så om det var tilsigtet eller ej, er de to serier nu koblet sammen.

I det hele taget var der masser af sjove referencer fra virkeligheden i femte afsnit af ’Badehotellet’.

For det første da Fru Frigh - hvis negative ansigt snart godt må skrives ud af serien - og den ligeså irriterende søn Leslie småskændes om, hvad deres nye tobaksmærke skal hedde.

Leslie foreslår ’Blue Boy’, et tobaksmærke, der netop blev fremstillet i virkelighedens 1930’erne af tobaksfirmaet Harald Halbergs tobaksfabrik – i dag Halberg A/S.

Det nævnes, at ’Badehotellets’ ejer, Morten, vil flyve hjem fra Newcastle og få styr på sagerne. Den nordengelske by havde rigtig nok fået en lufthavn i 1935. I Aalborg åbnede man tilmed for luftfart i 1938.

I 1939 var der dog ikke nogen direkte fly-forbindelse mellem de to lufthavne, så Morten må ud på en større rundtur for at nå frem til sjette afsnit.

En sidste sjov detalje er Veras skjulte forfatterskab.

Robert sammenligner hende med Karen Blixen, der i 1935 udgav værket ’Syv fantastiske fortællinger’ ligesom Vera under mandlig alias.

Det giver god mening, at den unge Vera har en stærk kvinde som Karen Blixen som forbillede, ligesom det er sjovt, at hendes bog netop bliver anmeldt af datidens litterære superstjerne Tom Kristensen, som i 1930’erne anmeldte for Politiken.

Stuepigen Nana og hendes jaloux kæreste, Anders, spillet af Christian Collenburg, der tidligere har spillet Otto Brandenburg i tv-serien 'Mercur'.

Ser vi bort fra, at der i virkeligheden er 15 års forskel på skuespillerne Julie Brochorst Andersen og Thomas Levin, var det meget sødt, at usikre Vera efter pres fra Amanda endelig tog mod til sig og kyssede Robert.

I et generelt ret godt afsnit af ’Badehotellet’ var ugens højdepunkt den jaloux kæreste i form af soldaten Anders, der gik til angreb på Hr. Weyse.

Scenen hvor han ildrød i hovedet med dirrende pulsåre i panden forsøger at slå Hr. Weyse ihjel med en kniv, blev spillet med overbevisende desperation.

At man kender soldatens fremtid på kassernen i Haderslev som kanonføde ved nazisternes indtog året efter, gør kun historien mere sørgelig.

Nu venter finalen i næste uge.

(4 ud af 6 stjerner)