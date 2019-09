Dette efterår kommer til at stå i de klamme klovnes tegn. Der er mindre end en måned til den ekstremt hypede ‘Joker’ med Joaquin Phoenix i hovedrollen får premiere, men indtil da er den mest skræmmende type i store sko Bill Skarsgårds Pennywise.

Skarsgård er decideret fremragende som klovnen, der terroriserer den lille by Derry og et par scener, hvor han hapser små børn, er den slags, mareridt er lavet af. Beklageligvis bliver han ikke brugt nok i den noget ujævne efterfølger til 2017’s glimrende ‘It’.

Handlingen foregår 27 år efter den første film og medlemmerne af Tabernes Klub vender tilbage til Derry, da Pennywise begynder at hærge igen – for at færdiggøre det, de satte i gang for 27 år siden.

Det er langt hen ad vejen både underholdende, velspillet og visuelt meget fornemt. Men vejen er også lang, for spilletiden på 2 timer og 45 minutter er godt nok i overkanten. Noget af handlingen føles da også som tomgang, eksempelvis da alle medlemmerne af klubben efter tur får flashbacks til barndommen og møder diverse monstre.

Mange af gysene er også mere splattede end egentlig uhyggelige, og så virker det besynderligt, at børnenes gamle plageånd, Henry Bowers, er med igen i en voksen version. Når man har en sygt skræmmende dræberklovn i castet, virker det fjollet at bruge tid på en hillbilly med hockeyhår og springkniv.

I det hele taget er det som om, man lidt for ihærdigt har forsøgt at få ALT fra Stephen Kings 1.100 sider lange litterære forlæg med, og de to nye ‘It’-film ender da også med samlet at være næsten to timer længere end de originale tv-film fra 1999. Det er der ingen grund til.

Men hvis du kunne lide den første film, skal du selvfølgelig se den her, den er i momenter fremragende og for en gyserfilm faktisk også ganske sjov. Ikke mindst på grund af Bill Haders Richie ‘Trashmouth’ Tozier, der ikke har fået en mindre beskidt kæft med årene.

Instruktør: Andy Muschietti. Med: James McAvoy, Jessica Chastain