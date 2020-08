'Breaking Bad' møder 'The Departed' i TV 2's nye krimiserie 'Alfa', der efter de første lidt forvirrende minutter generelt kommer stærkt fra start. Én ting giver dog slet ingen mening.

Først det positive, og her er der heldigvis masser at komme efter.

For det første har tv-branchen endelig set lyset og castet skuespillerbrødrene Sebastian og Andreas Jessen til at spille over for hinanden som brødre.

Selv om de ikke har mange scener sammen, giver det et fedt, realistisk lag til historien, hvilket blandt andet kommer tydeligt til udtryk i første afsnits begravelsesscene, hvor deres blikke mødes i et kort, intenst øjeblik. Hvorfor er der ikke nogen, der har udnyttet det før?

Andreas Jessen i 'Alfa'. Foto: Emilia Staugaard/TV 2 Vis mere Andreas Jessen i 'Alfa'. Foto: Emilia Staugaard/TV 2

Selve setuppet til en spændende serie er også til stede:

To brødre bliver født ind i en rockerklub. Da deres far – der er leder af rockerklubben – dør, efterlader han sig 22 kg hash, og yngre medlemmer af klubben slås nu med en indvandrerbande om at overtage boet. Samtidig bliver den yngste bror fristet og stjæler faderens hash, mens den ældste bror, der er politimand, hyres af en specialenhed, der vil udnytte hans kendskab til miljøet og derved sætte ham i en svær stikkerposition.

What's not to like?

'Alfa' er fuld af stærke skuespillere. Lars Mikkelsen er som altid god i rollen som politichef, hans sidekick Thomas Levin spiller dejligt arrogant, ligesom Johannes Lassen er skarp som rockerpsykopat og førsteudfordrer til at overtage rockerklubben.

Andreas Jessen i 'Alfa'. Foto: Emilia Staugaard/TV 2 Vis mere Andreas Jessen i 'Alfa'. Foto: Emilia Staugaard/TV 2

På den ærgerlige side er de første minutter af premiereafsnittet som nævnt lidt forvirrende og vil måske lidt for meget på kort tid.

Det ene øjeblik slæber Andreas Jessens karakter Adam rundt på et lig, så møder vi to små drenge på en gård være vidne til et mord, og efter en mega cool introsekvens (Niels Brandt fra The Minds of 99 burde udgive sit cover af 'Hele verden fra forstanden' som single) er vi måske(?) tilbage i nutiden, hvor Adam nu sidder nervøst hos lægen.

Det er lidt noget rod med de tre forskellige tidshop oveni hinanden, og der går derfor lidt tid, før rammen er helt på plads.

Herfra kører det dog fint fremad, og spændingen stiger kun i de næste mange afsnit, hvor de to brødres historie flettes sammen og kulminerer – uden at afsløre for meget – i et dramatisk sammenstød på åben gade.

Sebastian Jessen i 'Alfa'. Foto: Emilia Staugaard/TV 2 Vis mere Sebastian Jessen i 'Alfa'. Foto: Emilia Staugaard/TV 2

Hvor mange stjerner vil du give første afsnit af 'Alfa'?

Hvad er det så, der ikke giver mening?

TV 2's håndtering af 'Alfa'. Serien, der er skabt af de anmelderroste Avaz-brødre, har haft en lidt rodet lancering. Først skulle den have haft premiere i foråret, så gik TV 2 i corona-panik og udskød den til 2021. Så blev den vist i Sverige hen over sommeren, og af eller anden grund flyttede TV 2 den så tilbage til denne uge.

Det er én ting. Noget andet, der heller ikke giver mening, er TV 2' beslutning om at 'gemme' en så stærk serie fuld af gode navne på TV 2 Zulu og streamingtjenesten TV 2 Play. Hvorfor ikke vise den på hovedkanalen i bedste sendetid? Der er alligevel ikke den store konkurrence fra DR for tiden.

Måske er man bange for, at Jessen-brødrene ikke er 'kendte' nok, måske tror man, temaet er for 'hårdt' til de gamle 'Badehotellet'-seere? Måske er der bare noget, jeg ikke forstår.

'Alfa' fortjener et stort publikum, nu må vi se, om den får det.