Den nye danske komedie 'Centervagt' er en tåkrummende akavet oplevelse, og jeg var faktisk en anelse chokeret, da jeg efter en time og 25 minutter forlod biografmørket med kun et enkelt, halvhjertet grin i bæltet.

Det er ikke alle film, der bliver lavet for at gøre os klogere eller vække det store indre følelsesapparat. Nogle film er bare god, gedigen underholdning, der skal få os til at glemme hverdagens problemer og grine – og gudskelov for det. Men desværre er denne film hverken god, gedigen eller underholdende, og det var vel egentlig meningen med det hele?

'Centervagt' foregår, ikke overraskende, i et storcenter, hvor vi følger de to centervagter Glen, spillet af Rune Klan, og hans kvindelige kollega – og kærlighedsinteresse – MC, spillet af Josephine Park. Centeret er i økonomisk krise, og centerchefen har derfor besluttet, at en af de to vagter skal fyres, så man i stedet kan købe en rigtig, rigtig stor hoppeborg.

De to vagter får den gode idé, at de selv skal agere centertyve for at vise, at der faktisk ér brug for to vagter. Det går naturligvis gruelig galt, og undervejs følger vi det ene akavede optrin efter det andet, som desværre hverken er spændende eller særlig latterfremkaldende at følge.

Filmplakaten til 'Centervagt'. Vis mere Filmplakaten til 'Centervagt'.

I 2009 udkom i øvrigt den amerikanske komedie 'Mall Cop', og selvom historien i denne danske udgave ikke er en-til-en den samme som i den amerikanske, så virker det stadig dovent og påfaldende. Hvorfor har man overhovedet lyst til at kopiere konceptet fra en halvdårlig amerikansk komedie?

Rasmus Heide, der både har skrevet og instrueret 'Centervagt', har gennem årene markeret sig som manden, der ikke er bange for at lave de halvplatte falden-på-halen-komedier.

Skal du se filmen 'Centervagt' i biografen?

Hans i min optik bedste film 'Blå mænd' fra 2008 var en kæmpe biografsucces med mere end 400.000 solgte billetter. Filmen var bestemt ikke blandt de bedste, jeg har set, men den rummede dog flere guldkorn som Mia Lyhnes legendariske: 'Key account manager – lad os nu kalde det, hvad det er – kørende sælger'.

Den type gode replikker er 'Centervagt' desværre fuldkommen blottet for.

De to centervagter MC og Glen spilles af henholdsvis Josephine Park og Rune Klan, mens centerchef Krans spilles af Kirsten Lehfeldt. Vis mere De to centervagter MC og Glen spilles af henholdsvis Josephine Park og Rune Klan, mens centerchef Krans spilles af Kirsten Lehfeldt.

»Et fuldt cruise er da bedre end et ...Tom Cruise,« lyder det eksempelvis fra Rune Klans karakter, da han og kollegaen taler om en eksotisk drømmerejse.

Hvis det er den bedste punchline, man kan finde på i en komedie, så er det altså op ad bakke.

Generelt er de fleste scener, der skal få os til at grine, mest af alt utålelig platte.

Som da Stephania Potalivos ekstremt karikerede keramikerkarakter Ulla prøver at berolige Glen ved at lære ham at forme ler. Han ender ud med en gigantisk ler-penis, som naturligvis rammer Rune Klan i hovedet. Dét er altså bare sjovt, må man forstå. Endnu sjovere skal det tilsyneladende være, at den store ler-penis bliver masseproduceret og malet – for flere penisser er som bekendt sjovere end en.

Stephania Potalivo spiller keramikeren Ulla, der blandt andet lærer Rune Klans karakter Glen at forme ler. Vis mere Stephania Potalivo spiller keramikeren Ulla, der blandt andet lærer Rune Klans karakter Glen at forme ler.

Plathederne står i det hele taget i kø hele vejen gennem 'Centervagt', hvis eneste lyspunkt er, at et par af skuespillerne faktisk klarer sig hæderligt igennem trods et sløjt manuskript. Jeg tror ikke, Kirsten Lehfeldt kan være dårlig i noget, og Josephine Park gør det også udmærket som den kvindelige centervagt MC.

Selvom denne anmelder er misfornøjet, skal 'Centervagt' nok blive en publikumssucces alligevel. Historikken viser nemlig, at Heide tilsyneladende har fundet et godt hul i markedet. Hans seneste komedietrilogi 'Alle for en', 'Alle for to' og 'Alle for tre' har alle solgt på den gode side af 300.000 billetter.

Denne film bliver sikkert ingen undtagelse, men personligt vil jeg hellere se kattevideoer på YouTube i halvanden time end at se den igen.