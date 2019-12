Der var 'Red Wedding'-vibes i 19. hjerteskærende afsnit af 'Tinka og Kongespillet', hvor Falke heldigvis slap væk i tide. Én ting turde de dog ikke af hensyn til børnefamilierne.

Da da da daaaam. Det ser ikke godt ud for Tinka og co. Efter den lidt for nemme slutspils-sejr (selv Grot spurgte skuffet, om de virkelig bare skulle igennem en skov) var det tid til Tinkas store kroningsfest, men det blev der ikke noget af.

Vi nærmer os den store afslutning, og her med fem dage til jul fik vi et godt dramatisk afsnit fuldt af stærke øjeblikke.

Christian Tafdrup skal have stor ros for sin rolle som prins Filias. Han har siddet fanget hele december i sit fangetårn, men formår alligevel at stjæle billedet med sin på samme tid djævelske og barnlige skurkefigur, som når han ligger på gulvet og leger med sine små figurer.

Mikkel og Lasses kvindeproblemer skal vi nok få en løsning på, så det springer vi hurtigt over, til gengæld var det hjerteskærende, da Peter Gantlzers Aamund-karakter slog hånden af sin datter Falke i et nærmest 'Løvernes konge'-agtigt øjeblik.

»Løb Falke! Løb og kom aldrig tilbage,« kunne man næsten høre for sig, da den stolte nordlands-nisse mistede troen på sit afkom.

Opbygningen til Ingis kup mod tronen var også veludført.

Først så vi Ingi samle sine generaler, der langsomt sneg sig ind i Kongsby. Dernæst vimsede en lykkelig Skir rundt og fejrede Tinkas sejr uvidende om, hvad der ventede – og så!

Som en en familievenlig, ublodig, men stadig dramatisk Tinka-version af 'Game of Thrones' 'Red Wedding'-scenen, blev de gode nisser overmandet af Ingis oprør.

Selvfølgelig turde man fra TV2's side ikke gå helt 'Westeros' og slå en karakter eller to ihjel, men det var stadig isnende godt, da Ingi til sidst hviskede Tinka i øret 'Med hilsen fra prins Filias'.

Til sidst var det fedt at se, at de forskellige karakterer begynder at vise nye sider. En tidligere endimensionel figur som Aamund kunne i samme scene både være en kold far og samtidig berolige Nille om, at menneskene er gode nok.

Falke slap (lidt nemt) væk, så nu må vi se, om det lykkedes hende at skaffe hjælp.