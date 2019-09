Folkene bag komedieklassikeren ’Superbad’ går nu et par alderstrin ned fra highschool til 6. klasse – det samme kan siges om niveauet.

Plottet i ‘Good Boys’ minder til forveksling om’Superbad’: Tre drenge skal til deres livs fest. I 2007 var det Evan, Seth og McLovin, der skulle afslutte highschool med et brag – i 2019 gælder det Max, Lucas og Thors fest hos seje Soren, der har inviteret på kyssefest i kælderen for de sejeste tweens i 6. klasse.

Det er igen makkerparret Seth Rogen og Evan Goldberg, som er hjernerne bag en simpel idé om drenge, som vokser op. Men denne gang er idéen mindre – der er langt til ’Superbad’, som med en følsom og kejtet humor satte ny standard for ’coming-of-age’-komik.

Der findes faktisk kun én joke i ’Good Boys’, den gentages til gengæld igen og igen. Det handler om afstanden imellem 12-årige og voksnes verden. De tre drenge har hørt om sex, stoffer og alkohol, men de forstår det ikke. Drikker en tår øl, fordi de ved, det er sejt – men det smager som pis! Rekorden er tre slurke. Flasken hives frem flere gange på drengenes jagt efter en erstatning for en smadret drone, imens de jages af to ældre piger, der vil have deres MDMA tilbage (lang historie…).

Det samme gælder Lucas’ forældres sexlegetøj. En dildo blokerer en udgang, penge skaffes ved salg af en voksendukke, inden en række analkugler gives i halskæde-gave til Brixlee, som Max drømmer om at kysse med til festen. Alle jokes skabes i mødet mellem barnlig uskyld og de voksnes verden.

Det er måske nok til en hel film i et sexskræmt USA, hvor det er vildt, at børn siger ’Fuck’, men i Danmark vurderer censurmyndigheden ikke, at ’Good Boys’ er et problem for børn på omkring de 11 år. Det er den ikke, fordi ’Good Boys’ er en varm film, der ud fra en lille idé fortæller en begrænset historie om små drenge, som lige skal forstå forskellen på 5. og 6. klasse.

Den er ikke stor – og langt fra ’Superbad’.

Instruktør: Gene Stupnitsky. Med: Jacob Tremblay, Keith L. Williams.