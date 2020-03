Mange danske tv-seere undrede sig formentlig over makkerparret Shia LaBeouf og Zack Gottsagen, der ved Oscar-showet i februar introducerede kategorien 'bedste live-action kortfilm'.

Nu kommer ‘The Peanut Butter Falcon’ til de danske biografer, og snart kan alle se, hvorfor de to var helt perfekte til at stå på scenen sammen.

Den 22-årige Zak har Downs syndrom (ligesom skuespilleren Zack Gottsagen har i virkeligheden) og bor på et plejehjem, der ellers kun bebos af gamle mennesker.

Zak drømmer om frihed og om at blive professionel wrestler, og en dag lykkes det ham at stikke af fra hjemmet – kun iført underbukser.

Han møder den lurvede redneck Tyler, der sørger over sin afdøde bror, har nogle endnu mere redneckede bøller på nakken og i det hele taget har en del at slås med.

Tyler tager modvilligt Zak under sine vinger, og det umage makkerpar drager mod Florida med hver sit mål, men med samme kurs.

Undervejs møder de kulørte personager som en skydegal OG blind selverklæret præst, en barmhjertig butiksejer og en falleret wrestler.

Og man skal godt nok være en kold skid for ikke at få lyst til slå følgeskab med Zak og Tyler og udelukkende have travlt med at leve livet. Der er nemlig tale om et af de mest elskelige makkerpar, man længe har set på film, og historien er lige dele ‘Stand By Me’ og ‘Huckleberry Finn’.

'The Peanut Butter Falcon' har vundet en række priser, bl.a. publikumsprisen på SXSW-festivalen. Foto: ANGEL FILMS

Især er det fint, at Zaks handicap aldrig bliver brugt til at score hverken billige point eller billige grin, fordi Tyler hurtigt betragter ham som ligesindet, og Zak er skrevet som en rigtig karakter og ikke bare ‘en med Downs syndrom’.

Jo, der er muntre ordvekslinger som:

Tyler: ‘Rule number 1: Don’t slow me down’. Rule number 2: I’m in charge. What was rule number 1?’

Zak: ‘Party!’ … men det er ikke så meget, fordi Zak har Downs syndrom, men mere fordi han er typen, der går sine egne vegne og laver sine egne regler.

‘The Peanut Butter Falcon’ er ikke en film om Downs syndrom, det er en film om manddom og venskab, hvor en af karaktererne tilfældigvis har et handicap.

Er filmens budskaber om, at man kan, hvad man vil, og at familie er venner, man ikke selv vælger, til den banale side? Absolut.

Og hvis man beslutter sig for at være superkritisk, kan man også sagtens anklage ‘The Peanut Butter Falcon’ for at være sentimental og påpege, at slutningen er temmelig tuttenuttet.

Man kan også bare stikke piben ind og nyde en af årets mest hjertevarme feel-good-film.