Selvfølgelig sluttede den syvende sæson af 'Klovn' med noget så åndssvagt sjovt som en 'B.S.-skala' i et finale-afsnit, der kun lige manglede det sidste for at være et helt perfekt 'Klovn'-afsnit.

Jeg havde kæmpe forventninger til Casper Christensen og Frank Hvams comeback til tv-serie-formatet efter de to 'Klovn'-film, og derfor har den syvende sæson måske også skuffet flere gange i løbet af efteråret.

Men hvor var det fedt, at de sluttede af på den her måde, hvor Franks idioti nåede nye højder med gode gamle Revisor Kurt tilbage i topform og en konstant irriterende Fætter Andreas åndende i nakken.

»Du vil da gerne giftes, ikke?« spurgte verdens mest uromantiske Frank Hvam sin Mia, da det gik op for ham, at han kan slippe for at betale topskat, hvis han og Mia er gift.

Revisor Kurt.

'Klovn'-fans vil huske, at forrige sæson sluttede med, at Mia afviste Franks frieri, efter forlovelsesringen havde været igennem 'lamme Bodil's fordøjelsessystem, så ideen om et 'Klovn'-bryllup er ikke ny.

Her er det bare virkelig sjovt tænkt af Casper Christensen og Frank Hvam at lade Frank-figuren forsøge sig med et nyt frieri udelukkende for at spare penge.

Der er flere fantastiske præstationer i det sidste afsnit.

Som nævnt var der endelig comeback til Revisor Kurt, som både skaber splid imellem Frank og Casper på grund af et sæt åndssvage salt- og peberbøsser, for derefter at gøre det helt vanvittige: at få en præst til at gøre Frank og Mia til mand og kone – uden Mia ved det.

B.S. og Frank Hvams bryllups-ballon.

Herefter får Frank travlt med at lave et falsk 'prinsessebryllup' for Mia, uden hun opdager, at de allerede er gift.

Den måde Frank, stresser rundt fra butik til butik, mens irriterende Fætter Andreas konstant ringer for at stille dumme spørgsmål, er helt fantastisk.

Bare replikken, da Frank stress-udbryder »Nu handler det ikke om penge længere, nu handler det om ikke at blive afsløret«, er lige til den store 'Klovn'-encyklopædi – ligesom hans ordre til blomsterhandleren om at binde en brudebuket, der 'bare passer til en midaldrende dame', er helt perfekt Frank Hvamsk.

Så har vi ugens gæste-stjerne B.S. Christiansen og den til lejligheden B.S.-agtige 'farligheds-skala', 'B.S.-skalen', som selv folk i Norge følger ... ifølge Casper.

Torben Havemand.

B.S. fungerer rigtig godt som igangsætter af Franks uduelige bryllupsplan, og det er faktisk først til sidst, at han forhindrer afsnittet i at få topkarakter.

For hvorfor er det, at B.S. knækker og indrømmer alt så hurtigt, da Mia på hospitalet efter sin luftballons-ulykke spørger, hvad det er, Frank har haft gang i.

B.S. har ingen aktier i Franks problemer, han har ingen grund til at afsløre Franks dumme plan. Var det bare en nem måde at få manuskriptet til at gå op på? Lidt ærgerligt.

Nå, men til sidst skal manden, der spiller Torben Havemand, Bjarne Brændskov, hyldes. Han spiller så ynkeligt og irriterende, som kun en god 'Klovn'-birolle kan gøre det, og da han til sidst bruges som led i Mias hævn over Frank, der efterlades ude i regnen, går alt op i en højere enhed.

'Klovn'-sæsonen slutter på toppen. Nu må tiden vise, om der kommer flere sæsoner – og om den annoncerede tredje film bliver en realitet. Jeg har i hvert fald ikke fået nok af Casper og Franks univers.