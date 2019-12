Efter et halvkedeligt mandags-afsnit kom der ikke meget mere fart på handlingen i tredje 'Tinka'-kapitel, hvor især en af de nye karakterer gerne må ryge ud af kongespillet hurtigst muligt.

Med hjælp fra menneskedrengen Lasse fik Tinka i går troen på sig selv tilbage. Nu gjaldt det i aftenens tredje afsnit om at komme med på deltagerlisten i kongespillet, og allerede her gik handlingen lidt i stå, for vi ved jo godt, at det nok skal lykkedes til sidst.

Lidt ideforladt på manuskriptfronten gik Tinka på rundtur hos de andre deltagere, der forudsigeligt nok alle sagde nej, hver gang hun spurgte, om ikke hun måtte få deres plads i spillet.

Det var selvfølgelig en fin og oplagt måde at præsentere de nye karakterer på, men man kunne godt have variereret Tinkas fremgangsmåde bare en lille smule, så det ikke bare blev fire gange 'Må jeg få din plads? Nej! Okay'.

Mikael Birkjær som Laxes. Foto: TV2 Vis mere Mikael Birkjær som Laxes. Foto: TV2

Peter Gantzlers lidt overspillede, sure nissefigur skal man stadig vænne sig til, men det blev ikke bedre af, at Esben Dalgaard som bøvet kongespil-deltager nu er trådt ind i på scenen.

Esben Dalgaard er ellers en sympatisk skuespiller, der tidligere har spillet hyggelig december-far i 2015-julekalenderen 'Juleønsket', men hans alt for selvtilfredse og skabede Grot-karakter er allerede efter få replikker en kende irriterende.

Skal vi ikke gætte på, at han ryger ud af kongespillet som den første? Man kan næsten håbe.

Det endte jo som ventet med, at Tinka til sidst ubevidst fik overbevist den fjerde og måske også alt for gamle kongespil-deltager Laxes (Mikael Birkjær) om at få hans plads, og så kan spillet forhåbentlig snart komme i gang.

Esben Dalgaard som Grot. Vis mere Esben Dalgaard som Grot.

Hvor mange stjerner vil du give tredje afsnit af 'Tinka og kongespillet'?

Ellen Hillingsø og Christian Tafdrup får til sidst lagt de første planer om at ødelægge kongespillet og overtrage tronen, og de fungerer rigtig godt som de to lidt tegneserie-agtige skurke, der hele tiden står klar til at stikke en kæp i hjulet for Tinka og co.

Så mon ikke det nok skal begynde at blive spændende, nu hvor kongespils-deltagerne er fundet, de nye karakterer er præsenteret, og vi endnu ikke ved, hvilke eventuelle farer der venter.

Vi må se, hvad der sker i morgen.

Se øverst i artiklen 'Tinka'-skuespillerne forsøge at forklare, hvad der skete i første sæson.