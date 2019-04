Vi har tydeligvis nået grænsen for datingprogrammer, skrev Berlingskes kulturredaktør forleden om DR's seneste bud på at gøre jagten på kærlighed til tv-underholdning.

Har hun ret? Måske. DR3's nye datingprogram 'Date min værste side' er i hvert fald en sløv omgang, der flere gange gav mig lyst til at spole videre i handlingen.

Med både samme slags underlægningsmusik og klip til endnu en jakkesætsklædt kærlighedsekspert, der fortæller os, hvorfor vi er så dårlige til at date i Danmark, minder stilen umiddelbart ret meget om 'Gift ved første blik'.

Konceptet er, at 50 mænd og kvinder skriver deres 'værste' sider på et skilt, og efter at have at gået rundt mellem hinanden bruger de et Tinder-lignende program og håber på, de får et match.

Flere af de medvirkende har allerede været på tv før hos konkurrenten TV2 i deres fordoms-quiz 'Menneskekender'.

Det er altså typer, der 'tør' indrømme pinlige ting på tv og sige sætninger som 'jeg plejer bare at møde piger og knalde dem'. Problemet er bare, at så pinligt, grænseoverskridende er det heller ikke.

Er det for eksempel en vildt forfærdelig side at 'eje tre virksomheder', 'ikke kan gro et skæg' eller 'at være royalist'?

Den første matchmaking-del bliver i det hele taget overforklaret, og det føles som en evighed, før den reelle dating-situation går i gang.

Og her skal parrene så bruge 48 timer alene i et lille sommerhus.

Alle er nervøse, de trisser lidt akavet rundt, og så sker der ellers ikke så meget andet end lidt smalltalk og skål i glas vand.

Medmindre tv-holdet har indlagt en række benspænd og overraskelser, bliver det 48 lange timer i det sommerhus og i hvert fald ikke noget, der er værd at følge med i.

Hvor for eksempel 'Gift ved første blik' er en succes på stærke karakterer, akavede tv-øjeblikke og en klar handlingstråd, synes der ikke at være meget at komme efter i 'Date min værste side'.

P.S. Et lille akavet højdepunkt var, da en af single-kvinderne pludselig hiver fat i en høj fyrs lange, lyse hår, og han utilpas, men høfligt smilende siger tak for hendes kompliment.