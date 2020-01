Den sidste ‘Klovn’-film virker som et tv-afsnit, der er trukket unødigt langt ud.

Hvis ‘Klovn The Movie’ var et festfyrværkeri, er ‘Klovn The Final’ en af de der bordbomber, der ser meget seje ud, men mest bare siger ‘pluf’ og spytter fire flag og en plastikdims ud, når man tænder den.

Det er ikke fordi, det er alarmerende usjovt, filmen virker bare som et tv-afsnit, der er trukket unødigt langt ud.

Som sædvanlig stikker Frank Hvam og Casper Christensen deres respektive partnere en løgn, og så tilbringer de i store træk resten af filmen med at lave diverse krumspring for, at den ikke skal blive opdaget.

'Klovn The Final' har fine øjeblikke, men er med afstand den svageste af de tre film.

Hvor det tåkrummende makkerpar i ‘Klovn The Movie’ var på den legendariske Tour de Fiss og i 'Klovn Forever’ rejste til USA, foregår det meste af handlingen i ‘Klovn The Final’ utrolig tæt på Franks matrikel, eftersom Casper og Frank bliver nødt til at skjule sig i Lars Hjortshøjs hus i ugevis.

Det er modigt at køre det hele ned i skala, når alle forventer, at man gør det større og vildere, men kammerspillet bliver nærmest klaustrofobisk, og der sker i virkeligheden meget lidt.

En sidehistorie, hvor Casper og Frank efter et varmt tip fra Jesper Buch forsøger at score kassen ved at investere i Dinos Legeland i Ishøj, er ret sjov, men bliver aldrig rigtigt foldet helt ud.

Helt generelt har man fornemmelsen af, at Casper og Frank kan så meget mere, end de viser i filmen.

Fra venstre: Frank Hvam, Casper Christensen og Mia Lyhne.

De har selv sat barren højt, og jo, der er da også både utroskab, dværgjokes og usømmelig omgang med lig, men der er ikke rigtigt noget, man for alvor kan blive forarget eller grine højlydt af.

Og så er der både tandbørster i anus, børneorm og andre jokes med rektum i centrum, der allesammen virker lidt letkøbte.

Der er ikke noget galt i røvjokes, men omvendt er det ikke i sig selv sjovt, at nogen klør sig i røven på grund af orm.

‘Klovn The Final’ er, som titlen mere end antyder, den sidste Klovn-film nogensinde. Det er – med al respekt for det, Frank Hvam og Casper Christensen har skabt – nok meget godt.