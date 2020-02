Utroligt mange familie- og børnefilm er bygget op omkring nogle gode børn, der skal bekæmpe noget ondt, for at alt kan blive godt igen.

'Drømmebyggerne' tager en anden retning og lader hovedpersonen Minna gøre noget dumt, der går ud over en anden, hvorefter Minna i resten af filmen må redde trådene ud efter sin egen fejltagelse.

Det er et godt greb, og den danske animationsfilm har i det hele taget mange fine takter. I historiens begyndelse har Minna et fint liv sammen med sin far, men da farens kæreste, Helene, og hendes utroligt modebevidste og konstant Instagram-opdaterende datter, Jenny, flytter ind, er idyllen brudt.

Den problemstilling er noget, temmelig mange børn (og voksne) kan spejle sig i, så også her har filmen fat i noget. Ved et uheld opdager Minna en nat, at der findes drømmebyggere, der som i et andet filmstudie kreerer folks drømme.

‘Drømmebyggerne’ er allerede solgt til biografpremiere i 24 europæiske lande, Kina, Sydkorea m.fl. SF FILM Vis mere ‘Drømmebyggerne’ er allerede solgt til biografpremiere i 24 europæiske lande, Kina, Sydkorea m.fl. SF FILM

Det er ret sjovt – blandt andet på grund af den meget nervøst anlagte drømmebygger Gaff med stemme af Martin Buch.

Men Minna opdager, at hun kan manipulere Jennys drømme, og det er her, hendes handlinger får skæbnesvangre konsekvenser.

‘Drømmebyggerne’ når ikke samme niveau som den beslægtede Pixar-film ‘Inderst inde’, Jenny virker mere karikeret, end der er grund til, og til sidst ender det hele lykkeligt lidt for hurtigt og nemt.

Men det til trods er ‘Drømmebyggerne’ en dejligt ambitiøs og ganske glimrende film, som hele familien - sammenbragt eller ej - kan få noget ud af.