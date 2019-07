Den nye ‘Spider-Man’ har humor, action, spænding, overraskelser og alt, hvad man kan bede om i en superheltefilm.

‘Avengers: Endgame’ var den foreløbige kulmination på Marvel Cinematic Universe, der har eksisteret siden 2008. Men det er værd at understrege ordet ‘foreløbige’, for ‘Spider-Man: Far From Home’ viser, at løjerne slet, slet ikke er slut endnu.

Filmen starter elegant – og ret sjovt – med at adressere begivenhederne i ‘Endgame’ og de udfordringer, det har givet, at halvdelen af jordens befolkning har været væk et års tid.

Og så udvikler filmen sig hastigt til både at være en glimrende superheltefilm og en vældigt fornøjelig teenagekomedie. Peter Parker og hans klasse skal på studietur til Europa.

Men Peter Parker har dårligt nået at pakke kufferten ud, inden der er brug for Spider-Man-kostumet, da en flok Elementar-ånder skaber død og ødelæggelse.

De er dog langt fra den største udfordring, for snart melder en endnu større fjende med et skræmmende våben sig på banen.

‘Spider-Man: Homecoming’ virkede sine steder rigeligt lille og lukket om sig selv, men i ‘Far From Home’ er der i den grad skruet op for dramaet – og humoren.

Det at en superhelt forsøger at have et normalt liv ved siden af heltegerningerne er en klassisk historie i genren, men den bliver fortolket utrolig fint her.

Det er grundlæggende sjovt at følge den hårdt prøvede Peter Parker, der både forsøger at være på studietur, bage på sin udkårne MJ, håndtere en anden irriterende bejler, undgå den mobbende klassekammerat Flash OG redde verden. Især Peters bedste ven, den nørdede, men mærkværdigt selvsikre Ned og den forfjamskede klasselærer Mr. Harrington er garanter for gode grin.

Og samtidig er ‘Spider-Man: Far From Home’ oprigtigt spændende, dramatisk og overraskende, ligesom Jake Gyllenhaal er en interessant tilføjelse som Mysterio.

PS: Denne gang er der rigtigt god grund til at blive hængende til de to ekstrascener efter rulleteksterne, der indeholder et par cliffhangere i sværvægtsklassen.

‘Spider-Man: Far From Home’ - Instruktør: Jon Watts. Medvirkende: Tom Holland, Jake Gyllenhaal