Det er både nostalgisk og faktisk ganske sjovt at se ‘Beverly Hills’- stjernerne spille fiktive versioner af sig selv i den nye serie.

Ba-da-da-da du-du-du-du tjsj tjsj! Den meget 90’er-agtige, men ikke desto mindre uforglemmelige intromusik er ikke mange sekunder gammel, før nostalgien vælter ind over en. 19 år efter at det sidste afsnit af ‘Beverly Hills 90210’ blev sendt, er hele banden nu tilbage i det berømte postnummer. Sådan da.

Den nye serie ‘BH90210’ er nemlig ikke en fortsættelse af ‘Beverly Hills 90210’, i stedet spiller skuespillerne på bedste ‘Klovn’-vis karikerede versioner af sig selv.

Tori Spelling mangler penge, og hendes realityserie er blevet taget af programmet, Jennie Garth er skilt for tredje gang, Ian Ziering er selvglad fitnessguru, og Brian Austin Green lever i skyggen af sin meget succesfulde musikerkone (måske et hint til virkeligheden, hvor Green er gift med skuespilleren Megan Fox, der har ... en del mere i kalenderen end ham).

Og så videre. Uden at være hverken lårklaskende morsomt eller sindsoprivende spændende fungerer det faktisk overraskende godt.

I første afsnit er flokken samlet i Las Vegas til en fankonvention, og både gamle fjendskaber og gamle romancer genopstår.

Alt dette sker samtidig med, at Jennie Garth må finde sig i ikke at blive genkendt, Brian Austin Green kun får spørgsmål om sin kone, og pæne Jason Priestly har en voldssag hængende over sig.

Der kunne godt have været skarpere jokes, og skuespillet er ikke altid prangende – men især Shannen Doherty og Tori Spelling er hæmmet af så meget botox, at de ikke rigtigt kan bevæge ansigtsmusklerne, så de er vel lovligt undskyldt.

Alligevel er der noget både hyggeligt og meget meta-sjovt ved at se de gamle kendinge i pinlige versioner af sig selv. Jeg glæder mig allerede til næste afsnit, hvor Christine Elise (der spillede den bindegale Emily Carter i den oprindelige serie) er med. Hvis Jamie Walters også dukker op som Ray Pruitt og skubber Tori Spelling ned ad en trappe igen, får ‘BH90210’ min stemme som årets serie.

Med: Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason Priestly, Tori Spelling, Ian Ziering.

Kan streames på C More og TV 2 Play samt ses på TV Zulu hver fredag

4/6 stjerner