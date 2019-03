Alt virker til at være lidt for meget ved det gamle i den nye sæson af 'Sygeplejeskolen'.

Har du 'Badehotellet'-abstinenser, er foråret reddet med fortsættelsen af TV2's seneste bud på en mild nostalgi-serie om livet på en sygeplejeskole i starten af 1950'erne.

Første sæson blev i efteråret en stor succes for TV2 Charlie med seertal på omkring den halve million, og med flere gengangere fra 'Badehotellet' på rollelisten, er det tydeligt, hvad man er ude på.

Problemet var bare med første sæson af 'Sygeplejeskolen', at det hele bliver lidt for tilforladeligt og skåret ud i pap.

Erik hilser på Annas far. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Erik hilser på Annas far. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Hvor 'Badehotellet' i den seneste sæson begyndte at bide en smule fra sig med en handling lige op til Anden Verdenskrig, fortsætter anden sæson af 'Sygeplejeskolen' på den rolige side af verdenskrigen, hvor det største problem er mandlige sygeplejersker.

De unge skuespillere er fortsat et godt bekendtskab, og især Jesper Groth er med sin underspillede Bjørn-karakter, der i premiereafsnittet nervøst viser en journalist rundt på sygeplejeskolen, seriens bedste indslag.

Scenen med den lumre patient spillet af Niels Ellegaard, der af Bjørn afsløres med en rød sløjfe om de ædlere dele, var klart første afsnits sjoveste, hvor Jesper Groths akavede udstråling passede helt perfekt til stemningen.

Det er lidt kedeligt, at hovedpersonen Erik, spillet rigtig fint af Morten Hee Andersen, stadig nærmest bare bruges til at illustrere, hvor konservativ og gammeldags sygeplejeskeuddannelsen er.

Ligesom i sæson et kommer han hele tiden på kant med overlægerne, fordi han har den frækhed at være venlig over for patienterne. Det bliver lidt en genudsendelse præcis som temaet med gamle mænd, der fortsat ikke forstår konceptet mandlige sygeplejersker.

'Badehotellet'-stjernen (surprise!) Jens Sætter-Lassen var et af de nye ansigter i første afsnit som kliché-journalisten, der med smart hat og hurtig kuglepen stjæler øl og jagter drama blandt eleverne.

Hans besøg og samspil med eleverne fungerede egentlig godt som anslag til den nye sæson, men burde han ikke allerede have været forbi skolen i sæson ét og skrive om de nye mandlige sygeplejersker, hvis en avis skal forestille at jagte nyheder?

Sygeplejeskolen er fortsat hyggelig og skal nok samle seere, men man må håbe, der skrues lidt op for tempoet i kommende afsnit.

Jesper Groth over for Jens Sætter-Lassen. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Jesper Groth over for Jens Sætter-Lassen. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Molly Egelinds karakter, Anna, har allerede fået lukket for rigmandsdatter-særbehandlings-tematikken, og hvem tror på, at Erik er ude af serien med en enkelt lille bortvisning?

Skal 'Sygeplejeskolen', hvor alle sjovt nok har rødt hår, nå op på 'Badehotellet'-niveau, skal der enten skrues op for humor- eller dramadelen, ellers ender det som den bløde mellemvare, og derfor var premieren lidt af en skuffelse.

Asta August, hvis karakter blev gravid i slutningen af første sæson, glimrede ved sit fravær, mens den nye mandlige elev spillet af Jakob Åkerlind heller ikke gjorde det store væsen af sig i debuten.

Derudover får den lille syge dreng i første afsnit nok aldrig nogen Oscar for sine grædescener, men det er bare en detalje.