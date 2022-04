Der var lagt op til fest i aftenens semifinale.

.. og ingen fest uden en lille hanekamp, vel? Den står Thomas Blachman og Martin Jensen som sædvanligt for.

Men med fest kommer tømmermænd, og dem skulle vi selvfølgelig også igennem i aften. Heldigvis mere tilforladelige, end dem, man får efter tolv tequilashots.

Her følger B.T.s dom over aftenens liveshow:

Thomas Blachman var ikke i tvivl om, hvordan hans drømmefinale ser ud - og bestemt ikke bleg for at råbe højt om det.

På en dag, hvor dommerne jo ikke har den store indflydelse længere, så gælder alle kneb naturligvis, og den garvede dommer ved lige præcis, hvad der skal til for at få sin vilje: Man må overbevise seerne.

Noget, der som bekendt ikke lykkedes. Men det var godt forsøgt.

Heldigvis var han da heller ikke for stolt til ikke at krybe til korset, når Kári for første gang formåede at imponere 'X Factor'-veteranen. Fedt.

Det har hele tiden været givet, at Blachmans unge deltager, Mads Moldt, skulle have en plads i finalen. Med god grund.

Når det så er sagt, så er der altså bare noget underligt ved, at en 16-årig skal give den op som en flirtende 00'er-Justin Timberlake med 'SexyBack' - et nummer, som desuden er lige så gammelt som deltageren selv.

'Kwamie er for blid, og helt uden bid og kant. Der er intet brugbart i kommentarerne, deltagerne får med sig - alt er så smuk, fint og vidunderligt. Ros med ros på udligner effekten.'

Sådan skrev en læser i B.T.s liveblog. Med rette.

Sæsonen lakker mod enden, og fredag efter fredag har B.T. i anmeldelserne kunne berette om, hvor anonym, Kwamie Liv bliver i på midterpladsen dommerpanelet.

I aften var ingen undtagelse. Dog tillod hun sig langt om længe at tage mere taletid.

Det er bare en skam, at der, som B.T.s læser påpeger, ikke var så meget pondus i feedbacken.

Men hun prøver, og det skal hun have point for.

Det skinner ud af Martin Jensen aftenen igennem, at han drømmer om at følge sine to sidste deltagere helt til dørs og få dem med i finalen.

Men er det i virkeligheden mest for at kunne sige 'hvad sagde jeg' til Blachman?

For på trods af, at begge de mandlige dommer - trods alt - får smidt noget ros mod hinandens deltagere, så er det også tydeligt, at den virkelige konkurrence er mellem de to.

De små, meget lidt disktre fnis, der kommer fra den ene side af dommerbordet, hver eneste gang, Blachman retter kritik mod enten Kári eller Mille, bliver trættende i længden.

Martin Jensen skal dog have ros for i dag at give en god, kontruktiv kritik - og kun stikke tilbage, når det er berettiget.

.. og for at få Kári med i finalen!