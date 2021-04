B.T. fælder dom over årets 'X Factor'-semifinale.

TV 2 havde – klog af skade fra sidste års 'Vild med dans' – regnet med, at mindst én deltager ville få corona og trække sig fra årets sæson. Derfor økonomiserede man lidt med deltagerne og smed således ikke nogen ud i første liveshow, så man ikke skulle risikere en finale med kun to deltagere.

Men de friske unge mennesker var tilsyneladende ikke sådan at slå ud, og derfor måtte hele to deltagere forlade konkurrencen lige på målstregen.

Det blev alderspræsidenten Dan Laursen og storfavoritten Lucca, mens finalekampen skal kæmpes mellem Solveig, Nikoline Sten Kristensen og Simon & Marcus.

Men lad os se, hvordan deres dommere klarede årets semifinale:

En 'X Factor'-finale uden Blachman? Næh!

Det lå nok ikke i kortene, at det var netop Simon & Marcus – den eneste af årets grupper, der ikke var dannet af Blachman – der skulle lirke sig ind mellem Oh Lands powerpiger i en finale.

Men selvom Martin Jensen bliver ved med at insistere på det modsatte, så er 'X Factor' ikke sat i verden for at skabe store blivende sangstjerner, der kan vælte hitlister. Det er et underholdningsprogram med en levetid på et år ad gangen. Et program, der – som navnet antyder – skal finde frem til det ukendte. Det udefinerbare. X-faktoren. Og den har Simon & Marcus.

»Store sangere er I ikke, men det var underholdende,« sagde Martin Jensen om de stilede, velkoreograferede drenge.

Og så er den vel ikke længere.

Selvom det er tredje gang, Oh Land er med i 'X Factor', har hun aldrig tidligere været i finalen.

Men det er der i den grad blevet lavet om på i år, hvor hun allerede inden aftenens semifinalen var sikret en plads, idet hun havde alle sine tre deltagere tilbage.

Det blev dog ikke en sovepude for hende – snarere tværtimod. Desværre.

Oh Land greb chancen for at skeje ud og prøve ting af, som på papiret så fedt ud, men ikke rigtig fungerede i praksis.

Nikoline Sten Kristensen, i lyserød tylkjole og cowboyhat med påskriften 'Big Daddy'(?), så cool. ud. Sangen ((Nothing Breaks Like a Heart' af Mark Ronson feat. Miley Cyrus, red.) var cool, temaet var cool, men stemmen var ikke helt cool nok til at bære setuppet.

Solveig er flere gange blevet kaldt årets bedste 'X Factor'-sangerinde af Martin Jensen og Blachman, så det var nærliggende at lade hende fortolke en af tidens bedste internationale sangerinder, Ariana Grande, og 'jazze den op' i ægte Solveig-stil. Men i bedste fald blev det kedeligt, lidt for avantgarde til fredagsunderholdningen, og i værste fald afslørede de ekstremt svære fraseringer, at heller ikke Solveig er perfekt.

Luccas version af Kanye West-hittet 'Love Lockdown' var til gengæld decideret forfærdeligt. Intentionen var god hos Oh Land, der gerne ville lade følsomme Lucca vise noget råstyrke og power, men hvad havde hun dog gang i med det arrangement og den enerverende brug af blæserne?

Luccas stemme fejler absolut ingenting, så det var vanvittigt af Oh Land at gamble med den på dette tidspunkt i konkurrencen, hvor den 15-årige sangerinde netop havde stået i farezonen fredagen forinden.

Gudskelov fik alle tre piger en chance til under temaet 'Unplugged', hvor de smed alle udenomstingene og hev den hjem på vokalen. Og derfor får Oh Land alligevel fire stjerner i dag.

Det blev en fesen 'X Factor'-debut for Martin Jensen, der fra første program mistede deltagere på stribe og nu også blev snydt for en finaleplads lige på målstregen.

Martin Jensen har siden bootcamp haft en mission om at skabe musikere, der også kan fungere og få en karriere, når tv-kameraerne slukker. Men det er tydeligt, at debutanten ikke har forstået 'X Factor'-formatet, og desværre formåede han derfor ikke engang at skabe en stjerne, der holdt sæsonen ud.

Missionen var dog glemt, i det sekund, det stod klart, at tv-seerne ikke var lige så klar på Dan Laursen, som han havde håbet.

»Om syv dage er det her ovre anyway. Du har bare fået en ferieuge,« blev udgangsreplikken fra Martin Jensen.

DJ'en har været et frisk pust bag dommerbordet, og det havde været fantastisk, om hans mission var lykkedes. Men tager han en tur mere i 'X Factor'-manegen, er der sikkert nogen, der får pillet de store drømme ud af den unge mand.