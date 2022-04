Måneders arbejde for både dommere og deltagere kulminerede i aften til 'X Factor'-finalen.

Helt belejligt har både Martin Jensen, Kwamie Liv og Thomas Blachman en deltager med til slut.

Så kunne man jo fristes til at tro, at der var lagt i kakkelovnen til en indbyrdes kamp om trofæet dommerne imellem. Det blev der – desværre – ikke meget af.

Her følger B.T.s dom over fredagens finale:

Man ved, 'X Factor' lakker mod enden, når Thomas Blachman ikke har et eneste kritikpunkt.

Ikke engang til samarbejdet mellem Kári og Martin Jensen, han ellers ikke har været bleg for at give et par ord med på vejen i de forgangne liveshows.

Hvis ikke det var, fordi man kendte til 'X Factor'-veteranens tårnhøje tanker om egne evner, – selvsamme evner, han altså brugte til at spå Tina en finaleplads allerede fra første øjekast – ville man tro, han havde givet lidt op.

Som om, der ikke er noget at kæmpe for. Ingen grund til at sætte sig på tværs.

Men kender man Blachman ret, så handler det formentligt mere om, at der – måske – ikke er konkurrence nok til hans stjerneskud Mads Moldt.

På trods af, at det gennem sæsonen har været en mere blødsøden Blachman, der har siddet i dommerpanelet, har han endnu en gang formået at bære sæsonen og – som sædvanligt – være garant for godt tv og krøllede kommentarer.

Der er ingen, der er i tvivl om, at Kwamie Liv er god som dagen er lang – og formentligt en virkelig sød og forstående dommer at have ved sin side.

Men … som en læser konstaterede i B.T.s liveblog:

»Håber, at Kwamie Liv får et større ordforråd til næste år.«

Endnu engang er efterkrikken nemlig så ensformig, at man nærmest skulle tro, den var indøvet på forhånd.

Kwamie Liv er som altid stolt af Tina, som er »så vild«. Samtidig er hendes konkurrenter søde, gode, sjove og rare at være omkring – og så får sceneshowet og/eller påklædningen som oftest også lige et par ord med på vejen.

Fredag efter fredag har B.T.s anmeldelser kunnet konkludere, at hun bliver en anelse anonym bag dommerbordet. Det er en skam.

Skulle det blive til en tur mere i manegen for Kwamie Liv til næste sæson, må man håbe, hun vil give mere slip og – som læseren så fint skriver – udvider sit ordforråd.

Martin Jensen har ligeledes taget det gode humør med til aftenens finale.

Der er ingen stikpiller til Blachman, intet brok over sangvalg og … ja, ikke en finger at sætte på noget.

Men, som så mange gange før, vælger han at advokere for sin finalist ved at påpege den »vanvittige« arbejdsmoral, Kári – efter sigende – lægger for dagen.

Da Mille fik corona og Kári havde ondt i halsen handlede deltagernes præsentationer mere om, hvor synd det var for dem, og hvor seje de var, fordi de alligevel fortsætter – og i aften er den gal igen.

Stakkels Kári havde nemlig fået så ondt i siden af sin ihærdige øven, at han måtte en tur til vagtplanen aftenen før finaleshowet. Åh nej.

Al den snak om Káris arbejdsmoral virker mest af alt som om, Martin Jensen er ved at lave en anbefaling til en fremtidig arbejdsgiver.

Dog er det storsindet af ham, at han lader sin færings store drøm gå i opfyldelse: At få sit band, 'The Kitties' med på scenen. God stil!