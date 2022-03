I næste uge skal semifinalen i dette års 'X Factor' stå.

Det betyder, at der efterhånden er tyndet ud i deltagerbestanden. Noget, der i den grad kan mærkes.

For vi har god tid. Rigtig, rigtig god tid. Deltagerindslagene trækker sig ud og der bruges meget mere tid på snak mellem deltagerne – både, når Sofie Linde pludseligt agerer journalist efter hver optræden og på sniksnak fra dommerne.

Heldigvis kan man også – endelig – mærke på dommerne, at der er noget på spil. Her følger B.T.s dom over aftenens liveshow:

'X Factor'-veteranen har taget de spidse albuer med i dag. Langt om længe.

Det er de velkendte svadaer, som bevæger sig ud i ting, Martin Jensen – og mange andre – som regel ikke forstår, der atter har fundet plads for enden af dommerbordet. For ikke at glemme de små humoristiske indslag. Og hvor har det været savnet.

Thomas Blachman er indbegrebet af 'X Factor', og han ved det udmærket selv. Nu leverer han endelig det, vi har manglet siden første liveshow, da Sofie Linde gav en løftet pegefinger.

Hvad end det er de lysere morgentimer eller bare en optakt til den kommende semifinale, der får gang i ham, er svært at gøre sig klog på, men i aften var et gensyn med den Blachman, vi kender.

.. Og så er jeg bare spændt på at se, hvad den forestående sommertid kan gøre ved hans humør.

En enkelt ting har han dog glemt fra Lindes opsang i første program. For er det virkelig nødvendigt at kommentere på, hvor meget eller hvor lidt makeup, Tina har på, eller hvor smukke øjne, Maria har?

Kwamie Liv viser endnu engang, hvor sød hun er, da hun lægger sig fladt ned og tager sidste uges store nederlag med to deltagere i farezonen helt og holdent på sine skuldre.

Og – som vi før har beskrevet her – så er det jo selvfølgelig beundringsværdigt, hvordan hun værner om sine deltagere, holder sig for fin til unødigt at bide fra sig og sågar bryder ud i tårer på live-tv af lige dele stolthed over Tina og foragt over alle dem, der sender den unge færing hadefulde beskeder.

Det er bare ikke særlig underholdende. Overhovedet.

Selv, når hendes mandlige meddommere forsøger at få tempoet op i et ellers noget langtrukkent program, så vil hun »tæt på« og have den bløde version. Helt stille og roligt. Ja, det kan vel nærmest ikke gå for langsomt eller stilfærdigt til.

Når Blachman sender stikpiller til sin unge meddommer, kan Martin Jensen ikke dy sig for at bide tilbage. Og det er godt tv, når de to mundhugges.

Det klinger bare hult, når det eneste, han kritiserer, er nøjagtigt det samme, som den garvede dommer netop har slået ned på den anden vej rundt. Det virker mest af alt som en – meget lille, bevares – hanekamp mellem de to mandlige dommere.

Det er nemlig ikke deltagernes talent, der sås tvivl om eller deres performance. Nej, det er i stedet den anden dommers evner til blandt andet at vælge sange, der sættes spørgsmålstegn ved.

Måske han ikke nåede at få sig en dosis opkvikkende koffein, før han kom til at sætte sig i en kaffekop lige inden showstart, for det er i særdeleshed en stille Martin Jensen, der har sat sig bag dommerbordet i dag.

Udover, når han får mulighed for at snakke lidt om sig selv, selvfølgelig.