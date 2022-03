Vi er efterhånden halvvejs igennem årets 'X Factor'-liveshows.

Skal vi, som Blachman åbenbart ynder at gøre, betragte det som en form for midtvejs-eksamen, nærmer vi os dog ikke topkarakterer på nuværende tidspunkt.

Sangerne kan - som forventeligt - godt finde ud af at synge og leverer nogle fine optrædner, men der mangler wow-effekt og ja... 'X Factor'.

Her følger B.T.s dom over aftenens liveshow:

I sidste uge luftede Blachman tanken om, at man måske skal finde en anden dommer end ham på sigt.

Noget, han formentligt ikke mente, trods man ellers hurtigt kunne narres til at tænke det.

Uge for uge har vi kunnet berette om en noget mildere Blachman bag dommerpodiet, end vi har været vant til tidligere - og i aften er ingen undtagelse. Tværtimod.

To bittesmå stikpiller til sine meddommere blev det til. Ingen kontroverser med hverken sine sidemakkere eller Sofie Linde, og ingen længere talestrømme. Er han mon kørt træt i 'X Factor'-ræset?

Kwamie Liv proklamerede i programmets intro, at hun ikke er her for at »play safe«.

Alligevel er hun hurtig til at trække i land, når Martin Jensen siger hendes - meget, meget lille - kritikpunkt imod.

Det samme sker, da hun er en lille drillepind og forsøger at lave en lille lugter-han-mon-joke, der af samme grund falder til jorden, da selvsamme meddommer får besøg af en bananflue på live-tv.

Det mest rowdy, man ser fra hende i aften, er en minimal ændring i det ellers meget monotone tonefald, når de to herrer ytrer noget, der kan have selv den mindste antydning af kritik til hendes deltagere.

Eller da hun bliver for distraheret af, hvad der sker på skærmen bagved til lige at høre efter, hvad der faktisk sker på scenen - hvilket jo kan diskuteres, hvor smart er, når det er lige netop det, hun får sin løn for.

Ændringen i tonefaldet kom igen, da hun stod med begge sine deltagere i farezonen. Det var en noget mere oprevet Kwamie Liv, vi fik at se end hidtil - det på trods, viser hun endnu en gang, at hun er den søde pige i klassen og ordene bliver nøje udvalgt. For »træls« var formentligt en markant nedtoning af, hvad hun egentlig tænkte om situationen.

»Jeg har ikke så meget at sige.«

Sådan lød det flere gange fra Martin Jensen i aftenens program. Og det holdt han ved.

Udover at flere af aftenens optrædner, sangvalg og så videre var »genialt« i Martin Jensens øjne, var det en mildest talt ligegyldig dommerpræstation, han formåede at bringe til bordet.

Han bruger langt mere tid på at bedømme både visuals og stylingen af deltagerne, end på faktisk at gøre, hvad han er kommet for: At vurdere sangpræstationen.

Hans tydelige ligegyldighed topper, da han ikke bemærker, at Sofie Linde stiller ham et spørgsmål, fordi han har for travlt med at kigge på Thomas Blachman. Come on.